TV-Richterin Barbara Salesch trägt nur bunte Sneaker – das steckt dahinter

Barbara Salesch ist eine Ikone am Nachmittag im Fernsehen. Ihr rotes Haar ist längst zum Markenzeichen geworden. Doch seit ihrem Comeback vor drei Jahren fällt noch etwas anderes auf – und zwar ihre bunten Sneaker im Gerichtssaal. Aber was steckt eigentlich dahinter?

Im Jahr 1999 ging „Richterin Barbara Salesch“ erstmals in SAT.1 auf Sendung. Die Gerichtsshow wurde zum Kult. Im Jahr 2012 war dann Schluss. Zehn Jahre später feierte die TV-Richterin mit „Das Strafgericht“ bei RTL ihr großes TV-Comeback.

Die roten Haare sind DAS Markenzeichen von Barbara Salesch. Doch was auch auffällt: Unter ihrer schwarzen Robe trägt die 75-Jährige immer bunte Sneaker im Gerichtssaal. Eigentlich ist das für eine Juristin ungewöhnlich.

Darum trägt Barbara Salesch immer bunte Sneaker

Die modische Entscheidung hat einen praktischen Grund. „Ich habe zwei künstliche Knie, da gehen High Heels einfach nicht mehr“, berichtete die TV-Richterin damals in einem Interview mit Closer. Die farbenfrohen Sneaker wähle sie immer „passend zum Outfit“. „Meine Pumps habe ich fast alle verschenkt“, verrät die 75-Jährige in dem Magazin.

Auch in einem Interview mit RTL hat Barbara Salesch verraten: „Na, sagen wir mal so, aus der High-Heels-Nummer bin ich schon länger raus. Knie und High Heels: Das geht nicht. Ich mache die High Heels nicht für meine Knie verantwortlich. Aber die Knie haben übernommen und sind jetzt das Wesentliche. Also bin ich in die Flachabteilung gegangen.“ Mittlerweile habe sie einen vollen Schuhschrank: „In der Zwischenzeit habe ich einen bunten Schuhschrank wie früher. Immer volle Schuhschränke, jetzt aber voller Farben, sodass ich immer, egal was ich gerade anhabe, die passenden Schuh bekomme.“

So viele Schuhe hat die TV-Richterin

Und wie viele Schuhe hat Barbara Salesch wirklich? „Mehr als ein paar. Also reichlich. So viele, dass ich es nicht schaffe, sie totzulaufen. […] Also ziemlich viele. Wobei mich immer ärgert, wie viel Platz die im Koffer wegnehmen. Also, ich kann schon mit einem Koffer voller Schuhe anreisen“, so die TV-Richterin.

Ein Paar elegante Schuhe hat Barbara Salesch noch – für ihre Beerdigung

Ein Paar ihrer eleganten Schuhe habe sie jedoch aufgehoben – aus einem besonderen Grund. „Bei meiner Beerdigung. Ganz einfach. Da werde ich getragen. Da muss ich nicht selber laufen“, verriet Barbara Salesch.

Barbara Salesch feierte 2025 ihren 75. Geburtstag. Die Richterrobe will sie noch lange nicht an den TV-Nagel hängen. „Erstens Mal Publikum: Wenn die mich sehen wollen, wollen sie mich sehen. Das Zweite: Ob ich Lust habe. Das heißt, es muss alles außen rum stimmen. Es ist eine sehr anstrengende Sache, was ich mache“, sagt die bekannte Persönlichkeit gegenüber RTL. Wenn die Stimmung jedoch kippt, könne es schnell vorbei sein: „Positiver Stress ist überhaupt kein Problem. Nur wenn mich Dinge dann plötzlich nerven, die ich nicht abstellen kann, dann bin ich schneller weg, als man glaubt.“