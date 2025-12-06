Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    TV-Abschied: Mit diesen Worten betrat Thomas Gottschalk die Showbühne

    gepostet am

    "Denn sie wissen nicht, was passiert"
    RTL / Julia Feldhagen

    Eine Ära geht zu Ende: Thomas Gottschalk verabschiedet sich aus dem Showgeschäft. Mit diesen Worten betrat der Moderator am Samstagabend die Bühne.

    Thomas Gottschalk hat vor knapp einer Woche seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Er leidet an einem epitheloiden Angiosarkom. Einige Tage später feiert die TV-Ikone in der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ seinen TV-Abschied. Danach will sich der Entertainer vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen und sich seiner Gesundheit widmen.

    Seine TV-Karriere will Thomas Gottschalk nach über 35 Jahren beenden. Ein letztes Mal steht Thomas Gottschalk für „Denn sie wissen nicht, was passiert“ vor der Kamera. „Wenn Sie erwarten, dass ich in Tränen ausbreche, dann werde ich Ihnen sagen, da muss ich Sie enttäuschen“, kündigte der Entertainer bereits vor der Show an.

    Günther Jauch und Thomas Gottschalk
    Mit dieser geringen Rente muss Showmaster Thomas Gottschalk auskommen

    Mit diesen Worten begrüßte Thomas Gottschalk die Zuschauer

    Um 20.15 Uhr bei RTL war es so weit: Thomas Gottschalk erschien in einem schwarzen Anzug aus Samt, Barbara Schöneberger und Günther Jauch im Schottenrock. Barbara Schöneberger begrüßte die Zuschauer. „Herzlich willkommen. Unsere letzte ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘ und der letzte Fernsehabend von Thomas“, fuhr Günther Jauch fort. „Jawohl, zumindest der letzte Samstagabend, das habe ich immer behauptet und ich bleibe dabei“, meint Thomas Gottschalk.

    „Wir haben richtig viel vor“, erklärte Günther Jauch. „Nach Jahren kommen wir mal heute dazu, uns wirklich vernünftig und etwas länger zu unterhalten. Ein Stückchen später in der Sendung. Aber ansonsten wollen wir eine richtig schöne, lustige, spannende und abenteuerliche Sendung machen“, hieß es weiter.

    Dann kamen einige Überraschungsgäste: Giovanni Zarrella, Jörg Pilawa und Mike Krüger nehmen ebenfalls an „Denn sie wissen nicht, was passiert“ teil. Jörg Pilawa und Giovanni Zarrella spielen gegen das Trio, Mike Krüger übernahm die Moderation. RTL führt „Denn sie wissen nicht, was passiert“ weiter – jedoch mit einer komplett neuen Besetzung. Denn neben Thomas Gottschalk werden auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger die Show verlassen.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023