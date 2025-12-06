TV-Abschied: Mit diesen Worten betrat Thomas Gottschalk die Showbühne

Eine Ära geht zu Ende: Thomas Gottschalk verabschiedet sich aus dem Showgeschäft. Mit diesen Worten betrat der Moderator am Samstagabend die Bühne.

Thomas Gottschalk hat vor knapp einer Woche seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Er leidet an einem epitheloiden Angiosarkom. Einige Tage später feiert die TV-Ikone in der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ seinen TV-Abschied. Danach will sich der Entertainer vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen und sich seiner Gesundheit widmen.

Seine TV-Karriere will Thomas Gottschalk nach über 35 Jahren beenden. Ein letztes Mal steht Thomas Gottschalk für „Denn sie wissen nicht, was passiert“ vor der Kamera. „Wenn Sie erwarten, dass ich in Tränen ausbreche, dann werde ich Ihnen sagen, da muss ich Sie enttäuschen“, kündigte der Entertainer bereits vor der Show an.

Mit diesen Worten begrüßte Thomas Gottschalk die Zuschauer

Um 20.15 Uhr bei RTL war es so weit: Thomas Gottschalk erschien in einem schwarzen Anzug aus Samt, Barbara Schöneberger und Günther Jauch im Schottenrock. Barbara Schöneberger begrüßte die Zuschauer. „Herzlich willkommen. Unsere letzte ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘ und der letzte Fernsehabend von Thomas“, fuhr Günther Jauch fort. „Jawohl, zumindest der letzte Samstagabend, das habe ich immer behauptet und ich bleibe dabei“, meint Thomas Gottschalk.

„Wir haben richtig viel vor“, erklärte Günther Jauch. „Nach Jahren kommen wir mal heute dazu, uns wirklich vernünftig und etwas länger zu unterhalten. Ein Stückchen später in der Sendung. Aber ansonsten wollen wir eine richtig schöne, lustige, spannende und abenteuerliche Sendung machen“, hieß es weiter.

Dann kamen einige Überraschungsgäste: Giovanni Zarrella, Jörg Pilawa und Mike Krüger nehmen ebenfalls an „Denn sie wissen nicht, was passiert“ teil. Jörg Pilawa und Giovanni Zarrella spielen gegen das Trio, Mike Krüger übernahm die Moderation. RTL führt „Denn sie wissen nicht, was passiert“ weiter – jedoch mit einer komplett neuen Besetzung. Denn neben Thomas Gottschalk werden auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger die Show verlassen.