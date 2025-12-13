TV-Abschied: Diese Formate wurden 2025 eingestellt

Im Jahr 2025 gab es einige Veränderungen in der TV-Landschaft: Von einigen Formaten mussten sich die Zuschauer verabschieden. Auch einige neue Shows wurden rasch wieder eingestellt.

Zahlreiche TV-Formate mussten 2025 eingestellt werden – entweder war das Zuschauerinteresse zu gering oder passten nicht mehr ins Konzept des jeweiligen Senders. Auch einige neue Formate, die den Weg gerade auf den Bildschirm gefunden hatten, verschwanden schnell wieder aus dem Programm.

Diese TV-Formate wurden 2025 eingestellt

Dr. Eckart von Hirschhausen will sich nach und nach zurückziehen. Am 18. Januar 2025 präsentierte er letztmalig seine Samstagabendshow „Was kann der Mensch?“, welche er seit 2023 präsentierte. Die Unterhaltungssendung zeigte, zu welchen Höchstleistungen Menschen fähig sind.

Es gab Zuwachs im „Bachelor“-Unviersum – jedoch mit mäßigem Erfolg! Aus dem Grund wurde die Show „Golden Bachelor“ nach nur zwei Folgen bei RTL aus dem Programm genommen. Zuvor lief die Senioren-Version nur beim Streamingdienst RTL+. Klaas Heufer-Umlauf kündigte an, dass das Ende seiner Sendung „Late Night Berlin“ auf ProSieben gekommen sei. „Ich habe keine Lust mehr auf Late Night. Es reicht“, sagte der Moderator damals. Gleichzeitig ging sein neues Verbrauchermagazin „Experte für alles“ an den Start. Und eine weitere Show musste weichen: „Das Duell um die Welt“ wurde nach 13 Jahren eingestellt.

Nach 17 Staffeln war Schluss: RTL hat die Castingshow „Das Supertalent“ eingestellt. In diesem Jahr zeigte der Sender nur eine gestraffte Staffel der Sendung – aber die Quoten waren alles andere als gut und somit zog der Sender die Reißleine. Im Sommer wurde zudem die Nachrichtensendung „RTL Direkt“ eingestellt. Die Fans mussten sich zudem von der BR-Sendung „Ringlstetter“ verabschieden.

Nach nur einer Folge nahm VOX die eigentlich sechsteilige Doku „Bushido & Anna-Maria – Alle auf Tour“ im April wieder aus dem Programm. RTL setzte große Hoffnungen in Stefan Raab. Die Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ konnte die Zuschauer jedoch nicht überzeugen. „Die jetzige Form – ein Mix aus Quiz, Gameshow, Stand-up und Comedy – überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend“, sagte Inga Leschek, Chief Content Officer bei RTL Deutschland, gegenüber „DWDL“.

Beim MDR flog unterdessen die Sendung „Schlagerhitparade“ aus dem Programm. Neue Folgen gibt es auch nicht mehr von der VOX-Sendung „First Dates – Ein Tisch für zwei“ – jedoch kündigte der Sender an, dass es sich möglicherweise um keinen endgültigen Abschied handelt. SAT.1 hat angekündigt, dass es keine neuen Folgen der Abnehmshow „The Biggest Loser“ geben wird. Zuletzt sanken die Quoten – jedoch sind die Produktionskosten der Sendung sehr hoch.