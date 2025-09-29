Trennungsgrund enthüllt: Jana Azizi spricht über ihr Ehe-Aus

Jana Azizi und ihr Ehemann haben sich anderthalb Jahre nach der Hochzeit schon wieder getrennt. Bisher war nichts über den Trennungsgrund bekannt. Nun bricht die ehemalige RTL-Moderatorin ihr Schweigen.

Das Liebes-Aus kam für die Fans überraschend. Erst zum Ende des Jahres 2023 haben sich Jana Azizi und ihr Ehemann Johann Ackermann das Ja-Wort gegeben.

Im Jahr 2024 wanderte Jana Azizi nach Mallorca aus und wollte dort gemeinsam mit ihrem Ehemann ein neues Leben beginnen. Dafür hat sie sogar ihren Job als RTL-Moderatorin hinter sich gelassen. „Ich bin superdankbar für alles, was ich erleben durfte, aber es war auch der richtige Moment, dann zu gehen“, sagt die Moderatorin in einem Interview mit dem VOX-Magazin „Prominent!“. Denn sie habe schon immer am Meer leben wollen.

Jana Azizi spricht erstmals über den Trennungsgrund

„Privat hatte ich damals tatsächlich auch noch eine andere Lebensplanung“, so die 36-Jährige. Dann enthüllt Jana Azizi den wahren Trennungsgrund: „So eine Auswanderung stellt dich als Paar noch mal vor andere Herausforderungen. Die haben wir zum Teil auch gut gemeistert, aber dann kommen noch ein paar Sachen dazu. Man stellt sich das immer anders vor und wünscht sich das auch anders. Aber ich glaube, es ist auch eine Qualität zu erkennen, wenn Dinge dann auch vorbei sind.“

„Man muss ja nicht immer einen Partner haben in seinem Leben“

Jana Azizi hat derzeit keinen neuen Partner und genießt ihr Single-Leben in vollen Zügen – so auch auf dem Oktoberfest. Das zeigt sie auch an ihrem Dirndl: „Schleife ist links und das ist auch gut so.“ Dann stellt die Moderatorin noch klar: „Man muss ja nicht immer einen Partner haben in seinem Leben. Das ist ja auch eine Entscheidung. Man entscheidet sich ja auch für eine Partnerschaft und dann eben auch für keine.“ Sie will sich vor allem auf ihren Job konzentrieren.