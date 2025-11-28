Trennungs-Hammer: Anna-Maria Ferchichi und Bushido nehmen eine Auszeit

Diese Trennung kommt überraschend! Anna-Maria Ferchichi und Bushido gehen vorerst getrennte Wege. Das gab das Paar in einem Statement bei Instagram bekannt.

„Unsere Ehe ist in eine schwierige Phase geraten und wir hatten beide das Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen“, heißt es in dem Statement. Und weiter: „Seit einiger Zeit leben wir nicht mehr zusammen und verbringen trotzdem viel gemeinsame Zeit mit den Kindern.“

Anna-Maria Ferchichi verkündet: „Vieles fühlt sich gerade neu und ungewohnt an, fast so, als müsste man wieder laufen lernen. Es ist nicht immer leicht und an manchen Tagen klappt es gut und an anderen weniger.“

„Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen“

Die beiden nehmen eine Auszeit, sind aber weiterhin für die Kinder da: „Ich weiß, viele von euch sehen uns als Vorzeigepaar und idealisieren unsere Geschichte. Aber selbst ein Haus, das von außen perfekt wird, kann mit der Zeit kleine Risse bekommen. Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen.“ Bushido und Anna-Maria Ferchichi waren seit 2011 ein Paar. Nur ein Jahr später folgte die Hochzeit.