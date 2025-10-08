Trauriger Grund: Darum legt sich Harald Glööckler wirklich unters Messer

Harald Glööckler fällt mit seinem Look auf. Der „Promi Big Brother“-Kandidat hat sich schon oft unters Messer gelegt. Für die Beauty-Eingriffe gibt es einen traurigen Grund.

Rabenschwarzer Bart, rote Lippen und eine wilde Mähne – der Look von Harald Glööckler ist extravagant. Mit seinem ungewöhnlichen Äußerem zieht die Mode-Ikone die Blicke auf sich. In einem Interview hat Harald Glööckler so offen wie selten über die Beauty-Eingriffe gesprochen.

Hinter der Glitzer-Fassade hat Harald Glööckler auch eine verletzliche und emotionale Seite. In einem RTL-Interview hat der 60-Jährige den wahren Grund für die Beauty-Eingriffe verraten. Der Zerfall seiner Mutter sei der Hauptgrund gewesen.

„Ich habe mit 12 Jahren erleben müssen, wie meine Mutter in einem Jahr gefühlt 90 Jahre älter wurde. Ich habe diesen Verfall gesehen an ihr und mit diesem Verfall komme ich nicht gut klar“, sagt Harald Glööckler gegenüber RTL-„Exclusiv“. „Und deshalb mache ich auch alles, was geht, um dem Verfall Einhalt zu gebieten“, so der Unternehmer weiter.

Diese irre Summe gab Harald Glööckler für seine Beauty-OPs aus

Die zahlreichen Eingriffe gingen ordentlich ins Geld. „Sie können da schon ein Haus bauen“, hat er gegenüber RTL verlauten lassen. Als der Sender nachhakt, gibt es auch eine konkrete Zahl: Um die 600.000 Euro soll er in sein Aussehen investiert haben. Die Summe konnte er jedoch nur schätzen: „Ich kann’s ihnen nicht genau sagen. Ich mache seit 30 Jahren Unterspritzungen, ich gehe zum Frisör, man muss ja dann alles dazurechnen.“ Jedoch gehören die Eingriffe zu ihm: „Das ist Investition in meine Marke.“

Auch in der RTL-Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ mit Stefan Raab hat Harald Glööckler über sein Aussehen gesprochen. „Ich habe einen sehr hohen Wiedererkennungswert und das ist ja auch gut“, betonte er. Harald Glööckler will gar nicht darüber nachdenken, wie er sonst aussehen würde: „Wenn ich das alles nicht gemacht hätte, dann hätte ich keinen Knackarsch, keine Lippen, keine Haare. Wie würde ich denn hier sitzen? Das wäre eine Katastrophe.“

Harald Glööckler hatte eine grausame Kindheit

Harald Glööcker sprach in der Vergangenheit auch immer wieder über seine angsterfüllte Kindheit. Denn sein Vater soll gewalttätig und alkoholkrank gewesen sein. „Es gab keine Sekunde in meiner Kindheit, in der ich keine Angst haben musste, dass die Mutter blutend am Boden liegt oder tot ist. Irgendwann kam es dann auch zum schrecklichen Ende“, sagte er bei Kurt Krömer im rbb. Die Mutter von Harald Glööckler ist nach einem Treppensturz gestorben, als er 13 Jahre alt war.