Trauer um „Hartes Deutschland“-Inge: „Auf dem Hinweg hat sie noch gelebt, auf dem Rückweg war sie leider schon verstorben“

Inge wurde als die „Königin der Reeperbahn“ bezeichnet und war bekannt aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartes Deutschland“. Doch im März 2025 ist sie im Alter von 54 Jahren verstorben.

Inge war massiv drogenabhängig. Seit einem Sturz konnte sie sich kaum noch fortbewegen. Ende März 2025 dann die traurige Nachricht: Die „Königin der Reeperbahn“ ist tot.

Über viele Jahre wurde Inge von einem Kamerateam für die RTLZWEI-Sendung „Hartes Deutschland“ begleitet. Schon in den letzten Episoden vor ihrem Tod war ersichtlich, dass sie gesundheitlich angeschlagen war. Während sie Wodka-Gorbatschow vor laufenden Kameras trinkt, berichtet sie über starke Schmerzen. Bis zu drei solche Flaschen trinkt Inge täglich – ein Konsum, der gesundheitlich negative Auswirkungen hat.

Inge konnte kaum noch laufen vor Schmerzen – deshalb hat das Produktionsteam ihr eine Schmerztablette besorgt. Rund vier Wochen später ist die 54-Jährige in ihrem „Zuhause“ verstorben – auf einem Weg gegenüber dem Lokal „Elbschlosskeller“. Ein Freund von Jacky, welche mit Inge sehr gut befreundet war, sei einige Stunden zuvor noch bei ihr vorbeigelaufen: „Auf dem Hinweg hat sie noch gelebt, auf dem Rückweg war sie leider schon verstorben.“

„Wir sind sehr traurig und hoffen, dass sie jetzt ihre Ruhe gefunden hat“

„Seit Sonntag ist es stiller auf dem Kiez. Inge, Kämpferin und Königin der Reeperbahn ist gestern Morgen verstorben. Als wir Inge vor Jahren kennenlernten, sagte sie: ‚Ich lebe hier seit über dreißig Jahren und ich will hier auch nicht weg. Hier werde ich sterben‘. Mit hier meinte sie ihre Platte vor dem KfC auf der Reeperbahn und nicht weit entfernt davon hat sie ihre Augen gestern Morgen geschlossen“, schrieb damals der Verein „Leben im Abseits e.V.“ in den sozialen Netzwerken. Weiter hieß es: „Inge war ein ganz spezieller Mensch und eine Legende auf dem Kiez. Für uns unvorstellbar, dass wir Inge nicht mehr auf unseren Streifzügen antreffen werden. Wir sind sehr traurig und hoffen, dass sie jetzt ihre Ruhe gefunden hat.“

Auf der Reeperbahn kannte sie jeder – deshalb war auch die Anteilnahme riesig. Nach ihrem Tod legten viele Kerzen und Blumen an der Stelle nieder. Es gab sogar einen Trauermarsch durch den Kiez. „Wenigstens ist ihr Traum in Erfüllung gegangen: Sie wollte hier sterben, hier ist sie gestorben“, erklärt Jacky bei „Hartes Deutschland“. Inge lebte beinahe ihr ganzes Leben auf der Straße und wurde vor vielen Jahren auch von „Spiegel TV“ begleitet. Um ihre Drogensucht zu finanzieren, ging sie auch der Prostitution nach.