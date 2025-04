Tragisches Unglück: Influencer Justin Bunyai verliert Arm bei Sturz

Der österreichische Influencer Justin Bunyai erlitt einen schweren Unfall und verlor dabei seinen rechten Arm. Der Internet-Star musste notoperiert werden.

Riesige Sorge um Justin Bunyai: Der 19-Jährige aus Österreich hatte vor einigen Tagen einen schweren Unfall. Auf Social Media hat der Web-Star eine riesige Community. In einem bewegenden Appell richtet sich nun seine Mutter an die Community.

„Mein Sohn hatte einen ganz schrecklichen Unfall, er ist von einer großen Höhe gestürzt“, erklärt seine Mutter mit zitternder Stimme in den sozialen Netzwerken. Die Folgen des Unfalls sind schrecklich: Der 19-Jährige hat dabei seinen rechten Arm verloren. Es grenzt an ein medizinisches Wunder: In einer Notoperation, welche 12 Stunden dauerte, konnte der Arm wieder angenäht werden.

„Er hat überlebt – das allein ist ein Wunder“

Arm und Hand seien wieder dran und würden auch gut durchblutet. Ob die Operation dauerhaft Erfolg haben wird, zeigt sich noch. Wie es zu deinem schweren Sturz kam, hat seine Mutter in dem Statement nicht verraten. „Auch wir wissen nicht genau, was passiert ist“, heißt es in dem Statement. „Er hat überlebt – das allein ist ein Wunder“, so die Mama. „Justin hat die letzten Stunden, die letzten Tage gekämpft wie ein Löwe“, berichtet sie.

Und dann hat sie noch eine Bitte an die Fans: „Bitte erfindet keine Geschichten! Respektiert unsere Privatsphäre!“ Denn im Netz kursieren derzeit zahlreiche „Fantasiegeschichten“ und „Spekulationen“ über den Unfallhergang.

Die Anteilnahme im Netz ist riesig. „Das Einzige, was ihr für uns machen könnt in diesen schweren Stunden, ist zu beten. Betet für meine Familie. Betet für Justin“, meint seine Mutter. In den sozialen Netzwerken hat sich Justin Bunyai in Österreich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Er hat etwa bei Instagram 132.000 Follower, bei TikTok mehr als 610.000.