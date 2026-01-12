Tragischer Verlust: Sohn von Dschungelcamp-Star Hardy Krüger jr. starb mit nur 8 Monaten

Schon früh startete Hardy Krüger jr. seine Schauspielkarriere. Ein tragischer Schicksalsschlag prägte jedoch sein Leben: Sein Sohn verstarb im Alter von nur acht Monaten am plötzlichen Kindstod.

Der Schauspieler wurde am 9. Mai 1968 in Lugano (Schweiz) geboren. Er ist der Sohn der Schauspiellegende Hardy Krüger. Ab 1989 nahm Hardy Krüger jr. Schauspielunterricht in Los Angeles und spielte danach in zahlreichen Produktionen mit. Der 57-Jährige war erstmals ab 1992 in der erfolgreichen ARD-Serie „Nicht von schlechten Eltern“ zu sehen und erlangte vor allem größere Bekanntheit mit der Produktion „Gegen den Wind“.

Danach folgten unter anderem in Rollen in „Asterix und Obelix gegen Caesar“ sowie „Stauffenberg“. Zwischen 2006 und 2012 war er in der ZDF-Serie „Forsthaus Falkenau“ zu sehen, danach folgten Auftritte in „Traumschiff“, „Rote Rosen“ oder GZSZ.

Sohn von Hardy Krüger jr. wurde nur acht Monate alt

Hardy Krüger jr. (57) hat im Jahr 2011 einen schweren Verlust erlebt. Im Alter von acht Monaten starb sein Sohn Paul-Luca (†) am plötzlichen Kindstod. „Niemand kann sich vorstellen, was uns widerfahren ist. Niemand, der nicht selbst ein Kind verloren hat. Es ist ein Albtraum, der einfach nicht aufhören will“, erzählte der Schauspieler damals in der „Bild“-Zeitung.

Sein Sohn starb einen Tag nach seiner Taufe. „Du lässt dein Kind taufen und ein paar Stunden später ist es tot. Das ist absurd. Du kriegst einen Segen, um wieder gehen zu können. Versteh ich nicht. Schwer zu verstehen. Anscheinend hat der Himmel einen Engel gebraucht. Ein Trost ist es trotzdem nicht“, sagt er.

Mit Alkohol habe der Schauspieler seine Trauer bekämpfen wollen

Danach kämpfte der Schauspieler mit einer Alkoholsucht und habe so seine Trauer bekämpfen wollen. „Ich hatte meinem Körper 25 Jahre lang viel zugemutet. Mein ganzer Stoffwechsel funktionierte nur, wenn ich getrunken habe“, sagte Hardy Krüger jr. in der „Bild am Sonntag“. Und weiter: „Es waren schon mal sieben Flaschen am Tag. Ich musste ja meinen Pegel halten. Alkohol hat mich ruhig gemacht, um konzentriert 16 Stunden vor der Kamera zu stehen.“

Im Jahr 2013 gipfelte seine Sucht in einem lebensbedrohlichen Zustand mit multiplem Organversagen. „Ich war einen Moment lang tot, wurde mit einem Defibrillator zurückgeholt“, erinnerte er sich. Es folgte später ein Enzug, welcher drei Monate andauerte. „Es war ein Schock für mich, als der Chefarzt sagte: ,Bei Ihren Werten müssten Sie eigentlich längst tot sein!‘ Meine Leberwerte waren einfach so extrem hoch. Das war ein Wake-up-Call“, so Hardy Krüger jr.

In einem Instagram-Post zum 15. Geburtstag von Paul-Luca widmete Hardy Krüger jr. im November 2025 seinen Sohn rührende Worte. Er sei „ein junger Mann geworden – voller Energie, Neugier und diesem einzigartigen Lächeln“, schreibt er. „Du hast uns gelehrt, was wahre Freude bedeutet: die kleinen Momente, das Lachen in der Familie, die Wärme deiner Umarmungen“, so der 57-Jährige.

