Tragischer Unfall: Basketball-Star Gregg Glenn stirbt mit 22 Jahren

Die Basketball-Welt trauert um Gregg Glenn. Das junge Talent starb im Alter von nur 22 Jahren bei einem tragischen Unfall. Er war seit 2023 Teil der Tulane Green Wave. Zuvor hatte er an der University of Michigan gespielt.

Der junge Sportler starb am vergangenen Wochenende bei einem tragischen Autounfall, wie TMZ berichtet. Nähere Details zum Unfall sind bisher nicht bekannt. Tulanes Vizepräsidentin Sarah Cunningham schrieb: „Mit tiefer Traurigkeit wende ich mich heute an Sie. Wir haben ein geschätztes Mitglied unserer Universitätsgemeinschaft verloren, Gregg Glenn III, der an diesem Wochenende bei einem tragischen Unfall ums Leben kam.“

„Er war ein talentierter Sportler, der unser Leben mit seinem Geist, seiner Hingabe und seiner Leidenschaft für Sport und Wissenschaft bereichert hat“, erinnerte sie an Gregg Glenn.

Weiter erklärte Sarah Cunningham: „Gregg war ein herausragender Sportler in unserem Herren-Basketballteam und ein Mensch, der Freude und Licht in sein Umfeld brachte. Sein Engagement für Spitzenleistungen hat viele von uns inspiriert. … Wir werden Gregg nicht nur wegen seiner sportlichen Leistungen in Erinnerung behalten, sondern auch wegen seiner Freundlichkeit und Wärme, die er mit allen geteilt hat. Er wird für immer ein Teil unserer Universitätsfamilie bleiben.“

„Er war nicht nur ein außergewöhnlicher Sportler, sondern auch ein bemerkenswerter Mensch“

Der Cheftrainer der Tulane Green Wave, Ron Hunter, lässt in einem Statement bei Instagram verlauten: „Er war nicht nur ein außergewöhnlicher Sportler, sondern auch ein bemerkenswerter Mensch, der Energie, Hingabe und Freundlichkeit in unser Team und unsere Gemeinschaft brachte. Greggs Geist und seine Leidenschaft werden wir sehr vermissen, und unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden. Wir werden sein Andenken in Ehren halten, indem wir den Einfluss, den er auf uns alle hatte, weiter feiern.“

Gregg Glenn wurde in Pompano Beach (Florida) geboren und war ein Nachwuchstalent, welcher gute Chancen hatte, den Sprung zu den Profis zu schaffen. Schon während seiner Highschool-Zeit galt er als einer der besten Spieler. Bei den Green Wave konnte Gregg Glenn in der vergangenen Saison durchschnittlich 10,6 Punkte erzielen.