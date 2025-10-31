Tochter (14) darf nicht mehr posten: Influencer-Familie wandert wegen Social-Media-Verbot aus

Australien führt ein striktes Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren ein. Eine Influencer-Familie wandert deshalb aus dem Land aus – weil die 14-jährige Tochter um ihre Influencer-Karriere fürchtet.

Die „Empire Family“ aus Perth (West-Australien) ist ein echter Hit und haben eine riesige Fangemeinde von sechs Millionen Followern. Die Community verfolgt das Leben des Mütter-Paars Beck und Rebecca und ihrer Kinder Charli (14) und Prezley (17) auf YouTube, Instagram und TikTok.

Nun hat die Regierung von Premierminister Anthony Albanese ein Gesetz auf den Weg gebracht. Dieses besagt, dass Teenager unter 16 Jahren keine sozialen Netzwerke mehr nutzen dürfen. Wer dagegen verstößt, muss mit einer saftigen Geldstrafe rechnen. Das Gesetz soll im Dezember 2025 in Kraft treten.

„Manchmal führt dich das Leben in ein neues Abenteuer“

Das Gesetz würde das Ende der Influencer-Karriere von Tochter Charli (14) bedeuten. Deshalb trifft die bekannte Influencer-Familie eine drastische Entscheidung – sie verlassen ihr Heimatland und ziehen nach England. „Australien war unser Zuhause, hier hat alles begonnen – aber manchmal führt dich das Leben in ein neues Abenteuer“, erklärt die Familie in einem YouTube-Video. „Als klar war, dass das Verbot wirklich kommt, wussten wir: Wir müssen eine Lösung finden. Charli liebt es, online zu sein“, heißt es weiter in dem Statement.

Die Familie stellt aber auch klar, dass sie gegen ein solches Verbot generell nichts habe: „Wir verstehen, dass es darum geht, junge Menschen vor Gefahren im Internet zu schützen, aber wir nutzen das Internet für gute Zwecke. […] Wir verstehen, dass es junge Menschen gibt, die negativ von sozialen Medien beeinflusst werden, das ist uns bewusst.“

In Großbritannien gibt es ein solches Gesetz nicht – dort dürfte die 14-Jährige ohne Probleme in den sozialen Netzwerken posten. Die Regierung in Australien will Teenager unter anderem vor psychischen Belastungen und Mobbing schützen – aus dem Grund wurde das Gesetz beschlossen. „Wir wollen, dass unsere Kinder eine unbeschwerte Kindheit haben und dass die Eltern wissen, dass wir hinter ihnen stehen“, sagte Anthony Albanese damals vor Reportern. Kritiker sehen jedoch einen Eingriff in die Freiheit.

Wie die Regierung das Social-Media-Verbot genau umsetzen will, ist unklar. Eine Alternative wäre es, dass Nutzer eine Ausweiskopie vorzeigen müssen. Jugendliche unter 16 Jahren können weiterhin Videos ansehen, dürfen aber kein Konto erstellen – dieses wäre aber zum Hochladen von Inhalten oder zur Interaktion auf der Plattform erforderlich.