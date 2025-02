TikTok-Trend: Experten warnen vor tödlicher „Paracetamol-Challenge“

Eine neue TikTok-Challenge mit dem Schmerzmittel Paracetamol sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen. Experten schlagen Alarm: Der Hype kann tödlich enden.

Mutproben bringen in den sozialen Netzwerken angeblich Anerkennung – aber können auch extrem gefährlich sein! Bei der Zimt-Mutprobe, bei welcher Teenager das Gewürz ohne Wasser gegessen haben, war lebensgefährlich. Bei der Blackout-Challenge sind mehrere Jugendliche ums Leben gekommen.

Derzeit macht ein neuer Hype die Runde, welcher für Entsetzen sorgt – auch Experten warnen davor. Bei der „Paracetamol-Challenge“ schlucken Teenager hohe Mengen des Schmerzmittels und halten das bei TikTok fest. Ziel der Challenge ist es, bei einer hohen Dosis zu überleben.

Experten warnen vor „missbräuchlichen Konsum von Paracetamol“

Experten schlagen Alarm und empfehlen: Diese Mutprobe sollte man keinesfalls nachahmen! Denn diese kann im schlimmsten Fall tödlich sein. „Wir möchten ganz deutlich vor einem missbräuchlichen Konsum von Paracetamol warnen. Paracetamol ist ein sicheres und gut verträgliches Schmerzmittel – bei ordnungsgemäßer Dosierung“, sagt Dr. Elmar Kroth, stellvertretender Hauptgeschäftsführer vom Verband Pharma Deutschland, laut der Bild-Zeitung.

Eine Überdosierung kann die „Leber irreparabel schädigen oder zum Tod führen“

Der Experte warnt weiter: „Wenn diese mutwillig um ein Vielfaches überschritten wird, kann dies die Leber irreparabel schädigen oder zum Tod führen.“ Die Gefahr des Medikaments sei, dass bei einer Überdosis die Beschwerden meist erst zwischen 24 und 48 Stunden später eintreten – diese könnten auf eine Leberschädigung hinweisen. Dann kommt nur noch eine Lebertransplantation infrage.

Der Trend kommt aus den USA und verbreitet sich derzeit auch in Europa – vor allem in der Schweiz und Belgien. Von dem Verband wurden Apotheken aufgerufen, bei der Abgabe von Paracetamol an Jugendliche derzeit besonders vorsichtig zu sein.

„Dieses Medikament ist kein harmloses Bonbon, das man nach Belieben einnehmen kann. Nur weil es ohne Rezept in der Apotheke erhältlich ist, heißt das nicht, dass es gefahrlos konsumiert werden kann“, erklärte der Mediziner Dr. Christoph Specht bereits 2016 in einem Interview mit RTL.

Grundsätzlich ist Paracetamol bei richtiger Dosierung ein wirksames Mittel gegen Schmerzen und Fieber – jedoch ist die Menge entscheidend. „Die Höchstdosis Paracetamol pro Tag für den Erwachsenen beträgt vier Gramm, also 4.000 Milligramm, eine Tablette enthält normalerweise 500 Milligramm“, so Dr. Specht.