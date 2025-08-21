Connect with us

    TikTok-Star Malik Taylor ist mit 28 Jahren verstorben

    gepostet am

    Malik Taylor
    Instagram / maliktaylor

    Die TikTok-Community trauert um einen bekannten Influencer: Malik Taylor ist im Alter von nur 28 Jahren verstorben. Große Bekanntheit erlangte er vor allem durch den YouTube-Kanal „Unpopular Party“. 

    Die traurige Todesnachricht hat seine BWL-Bruderschaft Alpha Kappa Psi verkündet. „Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass unser geliebter Bruder Malik Taylor zur ‘ewigen Wirtschaftsprüfung’ gegangen ist“, heißt es in einem Statement.

    „Ihn zu kennen bedeutete zu wissen, dass er für alle ein Licht war – er brachte immer Lachen, Freude und ein warmes Lächeln mit, das jeden Raum erhellte, den er betrat“, schreiben die Mitglieder der Bruderschaft.

    "Hör mal, wer da hämmert"
    "Hör mal, wer da hämmert": Das machen die Taylor-Kids heute

    „Wir werden dich schmerzlich vermissen“

    Weiter heißt es in dem Statement: „Bruder Taylor verkörperte die Werte von Brüderlichkeit, Einheit und Mitgefühl. Seine Fähigkeit, andere zu ermutigen, Freundlichkeit zu zeigen und Freude zu verbreiten, wird uns für immer in Erinnerung bleiben. […] Auch, wenn deine Zeit bei uns viel zu kurz war, warst du ein guter und treuer Bruder, und der ‚Große Prüfer‘ wird dich für deine unermüdliche Arbeit belohnen. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihn liebten. Ruhe in Frieden, Malik Taylor. Wir werden dich schmerzlich vermissen, aber dein Geist wird uns weiterhin inspirieren.“

    Details zu den Todesumständen gibt es bisher nicht. Es gab jedoch Spekulationen, dass er Opfer eines Autounfalls wurde – bestätigt ist diese Information jedoch nicht. In seinen Videos kommentierte Malik Taylor die US-amerikanische Popkultur auf humorvolle Weise. Bei YouTube hatte er rund 250.000 Abonnenten. Sein letzter Clip ging nur wenige Stunden vor seinem Tod online. Für die Fans ist sein plötzlicher Tod ein Schock. „Ruhe in Frieden, Malik, das bricht mir einfach das Herz“, schreibt ein Follower. „Es ist so traurig. RIP“, heißt es in einem anderen Kommentar.

