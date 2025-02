TikTok-Star litt an Darmkrebs: Bailey Hutchins stirbt mit nur 26 Jahren!

Krankenschwester Bailey Hutchins erkrankte vor zwei Jahren an Krebs – und wurde bekannt, weil sie in den sozialen Netzwerken über ihre Krankheit berichtete. Im Alter von 26 Jahren ist die Influencerin nun verstorben.

TikTok-Star Bailey Hutchins hat sich in den vergangenen Jahren eine große Reichweite auf Social Media aufgebaut. In den sozialen Netzwerken gab sie Einblicke in ihren Alltag mit Darmkrebs.

„Ich bin am Boden zerstört, euch mitteilen zu müssen, dass meine Bailey letzte Nacht verstorben ist“

Im Alter von nur 26 Jahren hat Bailey Hutchins den Kampf gegen die Krankheit verloren. „Ich bin am Boden zerstört, euch mitteilen zu müssen, dass meine Bailey letzte Nacht verstorben ist. Sie hat in den letzten zwei Jahren einen so harten, unglaublichen Kampf gekämpft und leidet nun nicht mehr unter all den quälenden Schmerzen, die sie während dieser Reise ertragen musste“, schrieb ihr Ehemann Caden Hutchins in den sozialen Netzwerken.

Der Witwer fügte in dem Post hinzu: „Ihr Ehemann und Betreuer zu sein, war ein großer Segen für mich. Ich kann nicht fassen, dass ich gerade meine beste Freundin verloren habe.“

Im Jahr 2023 hatte das Paar geheiratet. „Du warst und wirst immer ein solches Licht in jedem Raum sein, den du füllst, Bailey, und eine solche Inspiration für andere. Dein Glaube konnte Berge versetzen, Baby, aber leider hatte Gott da oben größere Pläne für dich“, schrieb Caden Hutchins.

Bailey Hutchins hatte knapp 200.000 TikTok-Fans. Sie berichtete erstmals über ihre Darmkrebs-Diagnose im Januar 2023. „Ich war die letzten fünf Tage im Krankenhaus und habe mich zwei Operationen unterzogen, um einen Tumor in meinem Dickdarm zu identifizieren und zu entfernen. Ich habe derzeit Darmkrebs im dritten Stadium, was meine Familie und mich natürlich am Boden zerstört hat“, schrieb sie damals.

Zwei Jahre lang hatte die Influencerin ihre Krankheit dokumentiert – doch dann verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand dramatisch und kehrte Anfang Januar ins Krankenhaus zurück. Dort musste sie sich mehreren Operationen unterziehen.