TikTok-Star „Epic Gamer Grandma“ mit 78 Jahren verstorben

Mit ihren Videos begeisterte sie das Netz. Doch nun ist TikTok-Star „Epic Gamer Grandma“ im Alter von 78 Jahren verstorben. Die traurige Todesnachricht gab ihr Enkel in den sozialen Netzwerken bekannt.

Auf ihrem TikTok-Account bestätigte ihr Enkel, dass „Epic Gamer Grandma“ am 21. Dezember in einem Krankenhaus verstorben ist. Die Influencerin wurde 78 Jahre alt. Zuletzt hatte sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ihre chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) hatte sich deutlich verschlimmert – aus dem Grund habe sie seit Oktober kaum noch etwas gepostet.

Ihr Enkel Culsans versorgte die Community in den vergangenen Monaten immer wieder mit Gesundheitsupdates zu Agnes, welcher besser unter dem Namen „Epic Gamer Grandma“ bekannt ist. Zunächst hat sich der Zustand ihrer COPD-Erkrankung erheblich verschlechtert – dann erlitt sie auch noch einen Schlaganfall und hatte anschließend gravierende Probleme mit dem Sprechen. Ihre Sätze seien „entweder völlig unleserlich oder ergäben keinen Sinn“, hat ihr Enkel vor einigen Wochen in den sozialen Netzwerken verlauten lassen. Zudem hatte sie „qualvolle Schmerzen“ in den Knochen.

„Sie verließ diese Welt so, wie sie in ihr gelebt hat“

Ihr Enkel hat seine Oma in einem Post verabschiedet: „Sie verließ diese Welt so, wie sie in ihr gelebt hat: umgeben von Liebe.“ Die Anteilnahme ist riesig – zahlreiche User bekunden ihr Beileid und wünschen der Familie viel Kraft in der schweren Zeit. „Ruhe in Frieden, Gamer-Oma, deine Videos haben meine Tage heller gemacht“, heißt es beispielsweise in einem Kommentar.

In den sozialen Netzwerken erreichte „Epic Gamer Grandma“ mehr als drei Millionen User – allein bei TikTok hatte die Influencerin um die 2,4 Millionen Follower. Sie war vor allem durch ihre Gaming-Sessions bekannt und war für die Community ein Vorbild. Die TikTokerin gab auch oft Einblicke in ihren Alltag und konnte mit ihrem Humor punkten.