TikTok-Star Aldo Miranda stirbt mit nur 32 Jahren

Aldo Miranda hatte bei TikTok mehr als zehn Millionen Follower. Der Influencer wurde überraschend tot in seiner Wohnung in Mexiko aufgefunden. Die genauen Todesumstände werden derzeit untersucht.

Mit seinen Clips begeisterte Aldo Miranda eine riesige Community. Doch nun müssen seine Fans eine traurige Nachricht verkraften: Im Alter von nur 32 Jahren ist der Web-Star verstorben. Die Behörden gehen laut dem Portal People en Español von einem Suizid aus – derzeit werden die Todesumstände untersucht.

„Aldo hat sich entschlossen, vorzeitig von uns zu gehen“

Kurz davor teilte er eine kryptische Nachricht in den sozialen Netzwerken. „Danke euch für alles“, schrieb er. Sein Management ist fassungslos. „Aldo hat sich entschlossen, vorzeitig von uns zu gehen, und obwohl das tief schmerzt, möchte ich mich an ihn mit der Liebe, dem Licht und der Freude erinnern, die er in uns hinterlassen hat. Wir werden dich vermissen, wie du es dir nicht vorstellen kannst“, schieb Mario Aguilar bei Instagram.

„Manchmal sind die inneren Kämpfe still und wir merken nicht, was jemand alles in sich trägt“, heißt es weiter in dem Statement. Der Influencer wurde als außergewöhnliches Talent beschrieben.

„Danke für alles, Aldo. Du wirst immer in unseren Herzen und im Leben so vieler Menschen bleiben, die dich bewunderten und liebten“, schloss Mario Aguilar seinen Beitrag bei Instagram ab.

Zahlreiche Fans hinterlassen rührende Abschiedsworte und bekunden ihr Beileid. Neben seiner Influencer-Karriere arbeitete Aldo Miranda im Bildungsministerium von Baja California.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.