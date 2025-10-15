Tier geopfert: Aurelia Lamprecht erntet heftigen Shitstorm

Aurelia Lamprecht macht derzeit Urlaub in Kolumbien. Die „Love Island“-Bekanntheit erzählt von einem übernatürlichen Ereignis – dafür hat der Reality-TV-Star sogar ein Tier geopfert. Die User haben dafür wenig Verständnis.

Durch „Love Island“ wurde Aurelia Lamprecht bekannt. In den sozialen Netzwerken berichtet die Bekanntheit derzeit von ihrem Urlaub in Kolumbien. Dort hatte die Beauty mit einem Fluch zu kämpfen und suchte Hilfe bei einem Schamanen, welcher sie auf einen Berg brachte.

Aurelia Lamprecht will Fluch besiegen – und opfert dafür ein Tier

Ihr wurde mitgeteilt, dass auf ihr ein schwerer Fluch laste. Mithilfe eines alten Rituals sollte dieser gebrochen werden – dafür musste ein Tier sterben. „Leider musste dafür auch ein Tier geopfert werden. Das war für mich sehr schlimm, aber nur so konnte man alles auflösen. Das, was auf mir lag, war ebenfalls mit Blut besiegelt worden“, meint Aurelia Lamprecht bei Instagram. Um welches Tier es sich dabei handelte, hat sie jedoch nicht verraten.

„Wie hättet ihr gehandelt, wenn euch jemand gesagt hätte, dass ihr sterben werdet“

Die Community hat kein Verständnis, dass dafür ein Tier sterben musste. Deshalb muss Aurelia Lamprecht derzeit mit viel Gegendwind rechnen. Trotz des Shitstorms habe die Reality-TV-Bekanntheit laut ihrer Auffassung keinen Fehler gemacht. „Wie hättet ihr gehandelt, wenn euch jemand gesagt hätte, dass ihr sterben werdet, wenn ihr nicht sofort etwas unternehmt? Keiner von euch kann mir erzählen, dass er das einfach ignoriert hätte“, so der „Love Island“-Star.

Aurelia Lamprecht kann sogar Geister sehen

Dann macht sie ihren Fans noch eine Ansage: „Ihr vergesst, ich bin in Kolumbien und nicht in Deutschland.“ Denn dort seien solche Rituale üblich. Dass sie an übernatürliche Dinge glaubt, ist längst kein Geheimnis mehr. Laut ihren Angaben habe sie die Fähigkeit, Geister zu sehen. Laut Promiflash sagt Aurelia Lamprecht: „Das hat alles angefangen durch einen Todesfall in meiner Familie. […] Es ist immer so phasenweise – manchmal sehe ich Dinge, dann wieder nicht.“