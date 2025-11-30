Connect with us

    Thomas Gottschalk offenbart: „Ich habe Krebs“

    Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger
    RTL / Stefan Gregorowius

    Thomas Gottschalk hat über Jahre das Fernsehen geprägt. Nun enthüllt der Showmaster: Er hat Krebs! Das hat der 75-Jährige jetzt in einem Interview bestätigt. 

    Im Laufe seiner Karriere hat Thomas Gottschalk viel erlebt. Doch nun führt die Show-Legende seinen größten Kampf – der 75-Jährige hat Krebs! „Thomas hatte vor knapp vier Monaten eine schwere, komplizierte Krebsoperation“, sagt seine Frau Karina in der „Bild“-Zeitung.

    „Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht“

    Weiter offenbart Karina: „Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen.“

    Günther Jauch und Thomas Gottschalk
    Mit dieser geringen Rente muss Showmaster Thomas Gottschalk auskommen

    Doch damit war es noch nicht vorbei. Denn die Diagnose fiel schlimmer aus, als zunächst angenommen. „Thomas musste dringend ein zweites Mal operiert werden, weil noch viel mehr Gewebe vom Krebs befallen war, als vermutet“, so Karina.

    Trotz der Diagnose machte Thomas Gottschalk einfach so weiter und plant am 6. Dezember nach wie vor seinen TV-Abschied von Samstagabend-Shows bei RTL. Doch die fehlende Pause war wohl der größte Fehler, wie er selbst zugibt: „Aber ich hatte fest zugesagte Engagements und Verträge, die ich erfüllen wollte.“

    Zuhause war Thomas Gottschalk lustig wie immer. Jedoch muss der Entertainer starke Schmerztabletten einnehmen – die Nebenwirkungen machten sich bei der Bambi-Verleihung bemerkbar: „Wir dachten, es geht ihm trotzdem gut damit. Zu Hause ist er wie immer. Witzig, frech, gut gelaunt. Erst bei der Bambi-Verleihung realisierten wir, welche Nebenwirkung diese Medikamente haben. […] Er war in Schockstarre. Er hatte einen Blackout. Als er das sagte, war es nicht gelogen“, so seine Frau.

