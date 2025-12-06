Thomas Gottschalk: Das waren die größten Momente seiner Karriere

Thomas Gottschalk ist einer der größten Showmaster im deutschen Fernsehen. Nun macht der 75-Jährige endgültig Schluss und beendet seine TV-Karriere bei RTL.

In der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ steht Thomas Gottschalk gemeinsam mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger das letzte Mal auf der großen Showbühne. Der an Krebs erkrankte Moderator steht letztmalig im Rampenlicht und verabschiedet sich von den Zuschauern – damit endet eine TV-Ära. In der Karriere von Thomas Gottschalk gab es viele bewegende Momente – sowohl positive als auch negative.

Thomas Gottschalk startete seine Karriere beim Radio

Die Anfänge von Thomas Gottschalk begannen gar nicht im Fernsehen, sondern im Radio. Denn beim Bayerischen Rundfunk hatte er seit 1977 mehrere Sendungen. Später probierte sich Thomas Gottschalk als Schauspieler und spielte in der „Supernasen“-Reihe mit – in vier Filmen war er an der Seite von Mike Krüger zu sehen, welche einen großen Erfolg hatten.

Im Jahr 1987 betrat Thomas Gottschalk die ganz große TV-Bühne. Denn dann präsentierte er erstmals „Wetten, dass..?“ – damit begann seine wohl größte Ära. Bis 1992 präsentierte er zunächst die ZDF-Show. Seit 1990 stand er außerdem für die RTL-Sendung „Gottschalk Late Night“ vor der Kamera, jedoch ging er 1995 zu SAT.1 und wollte dort mit „Gottschalks Hausparty“ punkten. Im selben Jahr begann der Sender jedoch auch die „Harald Schmidt Show“ – Harald Schmidt startete damit seine TV-Karriere und Thoms Gottschalk ging mit seinem Format baden. SAT.1 stellte deshalb seine Show nach zwei Jahren schon wieder ein. Zwei Late-Night-Shows waren offenbar zu viel – Thomas Gottschalk zog dabei den kürzeren.

„Wetten, dass..?“ moderierte Thomas Gottschalk unterdessen weiter. Nachdem er kurzzeitig 1992 mit der Show aufgehört hatte, kam er 1994 als Moderator zurück – und feierte damit riesige Erfolge. Oft waren mehr als 12 Millionen Zuschauer am Samstagabend dabei, während zahlreiche nationale und internationale Gäste auf der berühmten Couch Platz nahmen. Einer der Highlights waren auch die Sommerausgaben auf Mallorca.

Unfall von Samuel Koch war der Schock-Moment in seiner TV-Karriere

Im Jahr 2010 erlebte Thomas Gottschalk einen Schock-Moment bei „Wetten, dass..?“, welcher seine Karriere stark beeinflusste. Samuel Koch stürzte in der Show schwer und ist seitdem querschnittsgelähmt. Thomas Gottschalk und seine Co-Moderatorin Michelle Hunziker mussten die Sendung daraufhin abbrechen. Auf der Show liege nun „ein Schatten“, sagte er. Aus dem Grund machte Thomas Gottschalk mit „Wetten, dass..?“ erstmal Schluss – später kam er dann aber doch wieder zurück.

2012 ging in der ARD die Sendung „Gottschalk Live“ im Vorabend an den Start – die Show hat sich jedoch nicht Erfolg erwiesen. Seit mittlerweile sieben Jahren ist Thomas Gottschalk in der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ zu sehen und feiert dort seinen TV-Abschied. In den vergangenen Jahren fuhrt der Sender damit hohe Quoten ein.