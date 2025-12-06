Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    Thomas Gottschalk: Das waren die größten Momente seiner Karriere

    gepostet am

    Günther Jauch und Thomas Gottschalk
    RTL / Stefan Gregorowius

    Thomas Gottschalk ist einer der größten Showmaster im deutschen Fernsehen. Nun macht der 75-Jährige endgültig Schluss und beendet seine TV-Karriere bei RTL

    In der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ steht Thomas Gottschalk gemeinsam mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger das letzte Mal auf der großen Showbühne. Der an Krebs erkrankte Moderator steht letztmalig im Rampenlicht und verabschiedet sich von den Zuschauern – damit endet eine TV-Ära. In der Karriere von Thomas Gottschalk gab es viele bewegende Momente – sowohl positive als auch negative.

    Thomas Gottschalk startete seine Karriere beim Radio

    Die Anfänge von Thomas Gottschalk begannen gar nicht im Fernsehen, sondern im Radio. Denn beim Bayerischen Rundfunk hatte er seit 1977 mehrere Sendungen. Später probierte sich Thomas Gottschalk als Schauspieler und spielte in der „Supernasen“-Reihe mit – in vier Filmen war er an der Seite von Mike Krüger zu sehen, welche einen großen Erfolg hatten.

    Günther Jauch und Thomas Gottschalk
    Mit dieser geringen Rente muss Showmaster Thomas Gottschalk auskommen

    Im Jahr 1987 betrat Thomas Gottschalk die ganz große TV-Bühne. Denn dann präsentierte er erstmals „Wetten, dass..?“ – damit begann seine wohl größte Ära. Bis 1992 präsentierte er zunächst die ZDF-Show. Seit 1990 stand er außerdem für die RTL-Sendung „Gottschalk Late Night“ vor der Kamera, jedoch ging er 1995 zu SAT.1 und wollte dort mit „Gottschalks Hausparty“ punkten. Im selben Jahr begann der Sender jedoch auch die „Harald Schmidt Show“ – Harald Schmidt startete damit seine TV-Karriere und Thoms Gottschalk ging mit seinem Format baden. SAT.1 stellte deshalb seine Show nach zwei Jahren schon wieder ein. Zwei Late-Night-Shows waren offenbar zu viel – Thomas Gottschalk zog dabei den kürzeren.

    „Wetten, dass..?“ moderierte Thomas Gottschalk unterdessen weiter. Nachdem er kurzzeitig 1992 mit der Show aufgehört hatte, kam er 1994 als Moderator zurück – und feierte damit riesige Erfolge. Oft waren mehr als 12 Millionen Zuschauer am Samstagabend dabei, während zahlreiche nationale und internationale Gäste auf der berühmten Couch Platz nahmen. Einer der Highlights waren auch die Sommerausgaben auf Mallorca.

    Unfall von Samuel Koch war der Schock-Moment in seiner TV-Karriere

    Im Jahr 2010 erlebte Thomas Gottschalk einen Schock-Moment bei „Wetten, dass..?“, welcher seine Karriere stark beeinflusste. Samuel Koch stürzte in der Show schwer und ist seitdem querschnittsgelähmt. Thomas Gottschalk und seine Co-Moderatorin Michelle Hunziker mussten die Sendung daraufhin abbrechen. Auf der Show liege nun „ein Schatten“, sagte er. Aus dem Grund machte Thomas Gottschalk mit „Wetten, dass..?“ erstmal Schluss – später kam er dann aber doch wieder zurück.

    2012 ging in der ARD die Sendung „Gottschalk Live“ im Vorabend an den Start – die Show hat sich jedoch nicht Erfolg erwiesen. Seit mittlerweile sieben Jahren ist Thomas Gottschalk in der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ zu sehen und feiert dort seinen TV-Abschied. In den vergangenen Jahren fuhrt der Sender damit hohe Quoten ein.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023