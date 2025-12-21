Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    „The Wire“-Star James Ransone stirbt mit 46 Jahren durch Suizid

    gepostet am

    James Ransone
    IMAGO / ZUMA Press Wire

    Hollywood steht unter Schock: James Ransone ist tot. Der Schauspieler wurde nur 46 Jahre alt. Bekannt war er vor allem durch die Serie „The Wire“. 

    Kurz vor Weihnachten gibt es traurige Nachrichten aus Hollywood: Schauspieler James Ransone ist am 19. Dezember 2025 im Alter von nur 46 Jahren verstorben.

    Laut dem Magazin „TMZ“ wurde die Polizei zu seinem Wohnhaus in Los Angeles gerufen. Dort wurde der Schauspieler von Beamten leblos aufgefunden. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen. Der zuständige Gerichtsmediziner stufte den Tod als Suizid ein.

    Chase Filandro
    Influencer Chase Filandro stirbt mit 20 Jahren durch Suizid

    In den früheren 2000er Jahren begann James Ransone seine Karriere in den Serien wie „Ed“ und „Third Watch“. Sein Durchbruch hatte er jedoch mit der Serie „The Wire“. Darin verkörperte er die Rolle des Ziggy und spielte sich in die Herzen der Zuschauer. James Ransone war in 12 Episoden zu sehen.

    James Ransone wirkte in über 60 Produktionen mit

    Danach wirkte er für viele weitere Produktionen mit – dazu zählen etwa „CSI: Den Tätern auf der Spur“, „Hawaii Five-0“ und „Burn Notice“. Anschließend sah man den Schauspieler in Stephen Kings „Es: Kapitel 2“ und im Horrorstreifen „The Black Phone“. Von 2008 bis 2012 spielte er größere Rollen in den HBO-Serien „Generation Kill“, „How to Make It in America“ und „Treme“. 2012 stand er neben Ethan Hawke und Juliet Rylance in dem Horrorfilm „Sinister“ vor der Kamera. In seiner Karriere war er in mehr als 60 Produktionen zu sehen. Der Schauspieler hielt sein Privatleben vorwiegend aus der Öffentlichkeit heraus.

    HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023