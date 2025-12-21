„The Wire“-Star James Ransone stirbt mit 46 Jahren durch Suizid

Hollywood steht unter Schock: James Ransone ist tot. Der Schauspieler wurde nur 46 Jahre alt. Bekannt war er vor allem durch die Serie „The Wire“.

Kurz vor Weihnachten gibt es traurige Nachrichten aus Hollywood: Schauspieler James Ransone ist am 19. Dezember 2025 im Alter von nur 46 Jahren verstorben.

Laut dem Magazin „TMZ“ wurde die Polizei zu seinem Wohnhaus in Los Angeles gerufen. Dort wurde der Schauspieler von Beamten leblos aufgefunden. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen. Der zuständige Gerichtsmediziner stufte den Tod als Suizid ein.

In den früheren 2000er Jahren begann James Ransone seine Karriere in den Serien wie „Ed“ und „Third Watch“. Sein Durchbruch hatte er jedoch mit der Serie „The Wire“. Darin verkörperte er die Rolle des Ziggy und spielte sich in die Herzen der Zuschauer. James Ransone war in 12 Episoden zu sehen.

James Ransone wirkte in über 60 Produktionen mit

Danach wirkte er für viele weitere Produktionen mit – dazu zählen etwa „CSI: Den Tätern auf der Spur“, „Hawaii Five-0“ und „Burn Notice“. Anschließend sah man den Schauspieler in Stephen Kings „Es: Kapitel 2“ und im Horrorstreifen „The Black Phone“. Von 2008 bis 2012 spielte er größere Rollen in den HBO-Serien „Generation Kill“, „How to Make It in America“ und „Treme“. 2012 stand er neben Ethan Hawke und Juliet Rylance in dem Horrorfilm „Sinister“ vor der Kamera. In seiner Karriere war er in mehr als 60 Produktionen zu sehen. Der Schauspieler hielt sein Privatleben vorwiegend aus der Öffentlichkeit heraus.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.