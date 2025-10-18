„The Voice“-Kandidatin (†27) in Thailand getötet – ihre Organe wurden weiterverkauft

In Thailand wollte Vera Kravtsova als Model durchstarten. Die 27-Jährige war durch die Castingshow „The Voice“ bekannt. Doch statt einer Musikkarriere geriet die Sängerin in die Fänge von skrupellosen Menschenhändlern.

Bei „The Voice Belarus“ wurde Vera Kravtsova in ihrem Land berühmt und begeisterte ein Millionenpublikum. Neben der Musikkarriere hatte die Sängerin eine weitere Leidenschaft – und zwar das Modeln. Den Traum wollte sie sich in Thailand erfüllen – doch ein vermeintliches Jobangebot bezahlte die 27-Jährige mit ihrem Leben.

Laut dem Nachrichtenportal Minska Pravda geriet die ehemalige „The Voice“-Kandidatin in die Fänge von Menschenhändlern. Demnach wurde sie zuerst zu betrügerischen Machenschaften gezwungen – später dann getötet und ihrer Organe beraubt.

Erst flog sie nach Bangkok, später nach Myanmar – das geht laut Medienberichten aus einer Passagierliste hervor. Zu dem Zeitpunkt hatte Vera Kravtsova noch Kontakt zu ihrer Familie. Statt einem Modeljob geriet die 27-Jährige jedoch in ein kriminelles Netzwerk und wurde in ein „Betrugszentrum“ gebracht, wie RTL berichtet. Dort sollte sie reiche Männer im Internet um ihr Geld bringen. Seit dem 4. Oktober hatte das Model keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie.

Entführer forderten Lösegeld von ihrer Familie

Die Entführer haben die Familie erpresst und forderten Lösegeld von 500.000 Dollar. Die Angehörigen haben sich an die Botschaft gewandt, nachdem sie das Geld nicht aufbringen konnten – doch zu diesem Zeitpunkt war es bereits zu spät. Vera Kravtsova wurde eiskalt ermordet.

Die Entführer teilten der Familie mit, dass sie tot sei und ihre Organe weiterverkauft wurden. Laut Angaben der Kriminellen wurde die Leiche eingeäschert. Für die Familie ist der Verlust kaum zu verkraften und hofft, wenigstens die Asche zurückzubekommen, um Vera Kravtsova würdevoll begraben zu können.