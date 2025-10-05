„The Ultimate Hype“: Drama hinter den Kulissen zwischen Iris Klein und Nadescha Leitze

Bei dem Kampfsport-Event „The Ultimate Hype“ hat sich hinter den Kulissen ein Eklat ereignet. Iris Klein besuchte das Event zusammen mit ihrem Partner Stefan Braun. Doch dann kam es zu einem Drama mit Mallorca-Auswanderin Nadescha Leitze.

Walentina Doronina, Chris Broy, Evil Jared und Ginger Wollersheim zählen zu den großen Siegern des Abends. Unter dem Motto „Promis, Power, Provokation“ traten Influencer, Reality-Stars und Profikämpfer bei „The Ultimate Hype“ in Oberhausen in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an.

Im Backstage-Bereich kam es jedoch zu einer Auseinandersetzung. Im Mittelpunkt standen dabei Iris Klein sowie Nadescha Leitze. Der Eklat eskalierte so sehr, dass sich die beiden Frauen mit Getränken überschütteten.

Auf TikTok kursiert ein Clip von dem Vorfall. Auch Oliver Pocher hat dazu ein Video bei Instagram gepostet. „Du hast es als Erstes gemacht, du hast Bier geschüttet“, wettert Nadescha Leitze in dem Video gegen Iris Klein. In einem weiteren Clip ist zu sehen, dass Stefan versucht, zwischen den beiden Frauen zu schlichten. „Hört auf!“, appelliert er an Iris Klein und Nadescha Leitze.

Worum es in dem Streit genau ging, bleibt völlig unklar. Schon länger sind Iris Klein und Nadescha Leitze nicht gut aufeinander zu sprechen – die beiden Frauen standen sogar schon vor Gericht. Und es ist auch kein Geheimnis, dass Iris Klein das Drama regelrecht anzieht. So hat sie beispielsweise eine Zigarettenkippe gegen Yvonne Woelke in der SAT.1-Show „Promis unter Palmen“ geworfen.

„Weil ich ja mal wieder Fame abgreifen wollte, lasse ich mir dafür dann einen Becher Bier ins Gesicht schütten“

„Weil ich ja mal wieder Fame abgreifen wollte, lasse ich mir dafür dann einen Becher Bier ins Gesicht schütten – ja, ne, ist klar!“, schrieb Nadescha Leitze ironisch im Netz. Eine Seite verbreitete im Netz, dass die Videos von Yvonne Woelke in Umlauf gebracht worden sind. Das hat sie jedoch aufs Schärfste dementiert – es handelt sich dabei um eine Fake-Meldung. Zudem gab es Gerüchte, dass Iris Klein und Nadescha Leitze die Veranstaltung verlassen mussten. Auch das entspricht nicht der Wahrheit – keiner der Frauen musste das Event verlassen.