The Masked Singer 2022: Rateteam, Masken, Sendezeiten & Drehort – alle Infos zur 7. Staffel

Es geht wieder los: Bei ProSieben startet am 1. Oktober 2022 die siebte Staffel der Erfolgsshow „The Masked Singer“. Doch wer sitzt im Rateteam und welche Masken sind diesmal vertreten? KUKKSI fasst alle Infos zusammen.

Zum ersten Mal werden die Masken während der Staffel auch gemeinsam auf der Bühne singen. Seit der ersten Staffel wünschen sich die Zuschauer:innen gemeinsame Gesangsperformances ihrer Lieblingsmasken. Diesen Traum erfüllt ProSieben nun: Es wird im Laufe der Staffel auch gemeinsame Auftritte der Masken geben. Wie genau diese Inszenierungen aussehen? Das bleibt noch geheim.

Das Rateteam

Zum ersten Mal wird das Rateteam aus bis zu 13 Personen bestehen. Ruth Moschner, die als einziges festes Rateteam-Mitglied in allen sechs Live-Shows dabei ist, begrüßt jede Woche zwei wechselnde Rategäste. In der ersten Show am Samstag werden Linda Zervakis und Smudo ihre geballte Promi- und Gesangsexpertise einsetzen, um das größte TV-Rätsel möglichst schnell zu lösen.

Die Masken

Zum ersten Mal sind vor Sendungsstart mehr Masken geheim als bekannt. Bislang kennen die #MaskedSinger-Fans erst drei Masken der neuen Staffel – eine weitere tritt heute ins Rampenlicht: Neben dem BROKKOLI, dem WALROSS und NO NAME steht am Samstag auch DIE PFEIFE auf der großen #MaskedSinger Bühne und will ihre Identität so lange wie möglich geheim halten. DIE PFEIFE ist Graffiti Künstler und setzt sich mit ihrer Kunst gegen soziale Ungleichheit und Gewalt ein. Der Pfeifenkopf besteht aus extra leichtem Schaumstoff, damit der maskierte Star möglichst viel Bewegungsfreiheit hat. Die weiteren Masken präsentiert Matthias Opdenhövel in der ersten Live-Show.

Die Sendezeiten von „The Masked Singer“

Folge 1: Samstag, 1. Oktober 2022, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Folge 2: Samstag, 8. Oktober 2022, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Folge 3: Samstag, 15. Oktober 2022, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Folge 4: Samstag, 22. Oktober 2022, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Folge 5: Samstag, 29. Oktober 2022, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Folge 6: Samstag, 5. November 2022, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Wo wird „The Masked Singer“ produziert?

Die Produktion von „The Masked Singer“ ist mit einem riesigen Aufwand verbunden. Denn welche Promis unter den Kostümen stecken, muss streng geheim bleiben. Produziert wird die Show in den MMC-Studios in Köln Ossendorf. Die Show wurde in den vergangenen Jahren zu einer der beliebtesten Sendungen im TV. ProSieben deklassiert mit „The Masked Singer“ meist die Konkurrenz – und auch in dieser Staffel sind wohl hohe Quoten garantiert. Schon gelesen? The Masked Singer 2022: Die Masken der 7. Staffel