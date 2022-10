The Masked Singer 2022: Die Masken der 7. Staffel

Welche Promis verstecken sich unter den Masken? Bei ProSieben startet am 1. Oktober 2022 die neue Staffel von „The Masked Singer“. Die meisten Masken werden erst in der Show enthüllt – einige Kostüme sind aber bereits vor Showstart bekannt.

Zum ersten Mal sind vor Sendungsstart mehr Masken geheim als bekannt. Bislang kennen die #MaskedSinger-Fans erst drei Masken der neuen Staffel – eine weitere tritt heute ins Rampenlicht: Neben dem BROKKOLI, dem WALROSS und NO NAME steht am Samstag auch DIE PFEIFE auf der großen #MaskedSinger Bühne und will ihre Identität so lange wie möglich geheim halten. DIE PFEIFE ist Graffiti Künstler und setzt sich mit ihrer Kunst gegen soziale Ungleichheit und Gewalt ein. Der Pfeifenkopf besteht aus extra leichtem Schaumstoff, damit der maskierte Star möglichst viel Bewegungsfreiheit hat.

Das sind die Masken der 7. Staffel von „The Masked Singer“

DIE PFEIFE

„Die Herausforderung dieser Maske war der Pfeifenkopf, der natürlich real aussehen soll, aber auf keinen Fall schwer sein darf. Wir haben uns letztendlich für EVA Foam entschieden, da dieser Stoff sehr leicht ist.“ (Gewandmeisterin Alexandra Brandner)

DAS WALROSS

„DAS WALROSS war in der Herstellung ziemlich kompliziert: Wir mussten die Körperform sehr genau modellieren, damit man den Körper des maskierten Stars nicht erkennt, der Star sich aber dennoch gut darin bewegen kann.“ (Gewandmeisterin Alexandra Brander)

DER BROKKOLI

„Die Oberflächenstruktur von Brokkoli ist nicht einfach nachzuahmen. Am Ende haben wir uns dazu entschieden, Airbrush zu verwenden, um den BROKKOLI möglichst real aussehen zu lassen.“ (Gewandmeisterin Alexandra Brandner)

NO NAME

„NO NAME war sehr aufwändig. In alle Platten haben wir in mehreren hundert Arbeitsstunden von Hand kleine Löcher gedremelt. Dadurch haben wir diese unregelmäßige Struktur erschaffen, die den NO NAME aussehen lässt, als wäre er von Hand zusammengebastelt.“ (Gewandmeisterin Alexandra Brandner)