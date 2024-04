The Golden Bachelor-Star Gerry Turner lässt sich scheiden

Im vergangenen Jahr hatte Gerry Turner in der US-Show „The Golden Bachelor“ nach einer Frau gesucht. Der 72-Jährige verliebte sich in Theresa Nist und kurz danach gaben sie sich sogar das Ja-Wort. Doch nun lassen sie sich schon wieder scheiden.

In der US-Datingshow „The Golden Bachelor“ – einem Bachelor-Ableger für das ältere Semester – suchte Gerry Turner nach seiner Traumfrau. Das Liebes-Glück hat er mit Theresa Nist auch gefunden. Das Paar hat sogar geheiratet – doch jetzt ist schon wieder alles: Der 72-Jährige verkündete jetzt die Trennung und will sich scheiden lassen.

Gerry Turner und Theresa Nist lassen sich scheiden

„Theresa und ich hatten eine Reihe von Gesprächen von Herz zu Herz, und wir haben uns unsere Situation, unsere Lebenssituation und so weiter genau angeschaut und – und wir sind irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich an der Zeit für uns ist, unsere Ehe aufzulösen“, erklärt Gerry Turner in der Show „Good Morning America“.

Er fügt weiter hinzu: „Was mir in unseren Gesprächen am meisten auffällt, ist, wie sehr wir uns beide unseren Familien verschrieben haben… Wir sehen uns also diese Situationen an und ich denke, wir haben einfach das Gefühl, dass es für das Glück von jedem von uns am besten ist, getrennt zu leben.“

Zuletzt haben die beiden versucht, ihre Ehe zu retten. „Wir haben uns Häuser in South Carolina angeschaut, wir haben New Jersey in Betracht gezogen und wir haben uns ein Haus nach dem anderen angeschaut, aber wir sind nie zu dem Punkt gekommen, an dem wir diese Entscheidung getroffen haben“, so der „The Golden Bachelor“-Star.

Trotz der Trennung wollen die beiden ein Vorbild für andere sein. „Wir können Ihnen gar nicht sagen, wie viele Menschen uns erklärt haben, dass es ihnen so viel Hoffnung gegeben hat. Wir wollen, dass sich das für niemanden ändert“, ergänzt Theresa Nist. Sie seien optimistisch, sich wieder neu verlieben zu können.