Temptation Island VIP 2022: Alle Infos zu Aurelio Savina & Lala Aluas

Aurelio Savina (44) und Lala Aluas (32) aus der Nähe von Hagen haben sich 2019 über Instagram kennengelernt. Die beiden wagen nun den ultimativen Treuetest und nehmen in der neuen Staffel von „Temptation Island VIP“ teil.

Er hat durch Zufall ihr Profil entdeckt und die gebürtige Rumänin sofort angeschrieben. Lala hat sich allerdings zunächst unbeeindruckt gezeigt und Aurelio zurückgewiesen. Im April 2020 sind die beiden schließlich ein Paar geworden und Lala ist von Wien zu ihm in die Nähe von Hagen gezogen. Aurelio und Lala führen eine offene Beziehung, die auf Transparenz und klaren Absprachen beruht.

Noch haben sie in ihrer Beziehung keine Erfahrung mit Untreue gemacht. Jetzt will sich das Paar in einem so extremen Umfeld wie „Temptation Island VIP“ testen und schauen, wie intensiv ihre Verbindung wirklich ist. Ihr Ziel ist es, herauszufinden, ob ihre Absprachen auch funktionieren, wenn sie nicht regelmäßig miteinander kommunizieren können.

Das schätzt Lala Aluas an Aurelio Savina

Lala schätzt an Aurelio besonders seine liebevolle und leidenschaftliche Art. Er hingegen liebt ihr Mindset und ihr gutes Herz. Da Lala für Aurelio ihre Familie und Freunde in Österreich zurückgelassen und sie bisher noch keinen Anschluss gefunden hat, verbringen die beiden jede Sekunde miteinander. Die räumliche Trennung bei „Temptation Island VIP“ könnte so zu einer größeren Belastungsprobe für die Beziehung werden.

Beide planen eine gemeinsame Zukunft miteinander und sind sich einig, dass sie weder heiraten noch Kinder bekommen möchten. Für sie ist es wichtig, „im Moment" zu leben. Auch wenn das Paar sexuell sehr offen ist, ist Aurelio sich sicher, dass sie füreinander bestimmt sind, und kann sich keine andere Frau an seiner Seite vorstellen: „Sie ist die Frau, die ich mir mein Leben lang vorstellen könnte, weil wir emotionstechnisch so gebunden sind. Wenn es sich ergeben sollte, dass wir aus irgendeinem Grund nach der Show nicht mehr zusammenfinden, dann war sie die letzte Frau, mit der ich zusammen sein werde."