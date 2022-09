Temptation Island VIP 2022: Diese Promi-Paare sind dabei!

Bei „Temptation Island VIP“ testen vier Paare ihre Liebe zueinander und stellen ihre Beziehung auf eine harte Probe. Mit dabei sind auch 11 Verführer:innen, welche nichts unversucht lassen. Welche Promi-Paare werden den Treue-Test bestehen?

Alle sind aus bestimmten Gründen dabei: Es gibt Themen in ihrer Beziehung, über die sie Klarheit gewinnen müssen: Haben ihre Beziehungen Zukunft? Muss sich etwas ändern? Oder finden sie bei „Temptation Island VIP“ sogar jemanden, der besser zu ihnen passt? Nur wer ehrlich zu sich selbst ist und sich der Versuchung stellt, wird herausfinden, ob er der Herausforderung standhalten kann. Wilde Partys, aufregende Dates und selbstreflektierende Workshops bestimmen das Leben in den Villen und geben den Vergebenen die Chance, sich selbst und ihre Beziehung zu prüfen.

Diese Promi-Paare sind dabei

Getrennt von ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin verbringen sie eine unvergessliche Zeit in traumhaften Villen – ohne jeglichen Kontakt zueinander. Mit ihnen zusammen leben jeweils 11 Verführer:innen, die nichts unversucht lassen, um die Beziehungen auf die ultimative Probe zu stellen. Mit dabei sind diesmal die Paare Christina Dimitriou & Aleks Petrovic, Michelle Daniaux & Gigi Birofio, Sandra Sicora & Tommy Pedroni und Aurelio Savina & Lala Aluas.

In regelmäßigen Abständen sehen die Vergebenen am Lagerfeuer bei Moderatorin Lola Weippert Bilder von ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Die Aufregung davor ist groß, denn schließlich ist das die einzige Chance, zu erfahren, was in der anderen Villa vor sich geht: Wurde sich an Absprachen gehalten oder bereits Grenzen überschritten?

Nach zwei Wochen sehen sich die Paare beim finalen Lagerfeuer endlich wieder. 14 Tage voller neuer Erlebnisse, Erfahrungen und vor allem ohne jeglichen Kontakt zum jeweils anderen liegen hinter ihnen. Welches Paar freut sich aufeinander und welches würdigt sich nicht mal mehr eines Blickes? Denn am Ende geht es um die alles entscheidende Frage: Wer hat den Treuetest bestanden und verlässt gemeinsam Temptation Island? RTL+ zeigt die 3. Staffel von „Temptation Island VIP“ mit 12 Folgen und einer Wiedersehensshow ab 4. Oktober 2022.