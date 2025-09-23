Durch die RTL-Show „Temptation Island“ wurde Josh Stodel einem großen Publikum bekannt. Der Reality-TV-Star hat jedoch abseits des Fernsehens einen bodenständigen Job. Denn er ist Kellner auf dem Oktoberfest und gibt nun Einblicke in seinen Berufsalltag.

Am 20. Oktober 2025 war es wieder so weit – das Oktoberfest in München wurde eröffnet. Zahlreiche Kellner sorgen seitdem auf der Wiesn für das Wohl der Besucher – darunter befindet sich auch ein Reality-TV-Star.

Josh Stodel arbeitet als Kellner auf der Wiesn

Der ehemalige „Temptation Island“-Star Josh Stodel ist Kellner auf dem Oktoberfest. Der Job im Zelt der Ochsenbraterei bereitet ihm viel Freude, wie er jetzt bei Instagram verrät. „Vertrauen und Teamgeist sind natürlich das A und O“, schrieb er in dem sozialen Netzwerk.

Josh Stodel bringt die Maßkrüge zu den Tischen – dabei darf natürlich auch die Lederhose nicht fehlen. Der Job bringt jedoch auch einige Herausforderungen mit sich. Beim Oktoberfest tragen Kellnerinnen und Kellner oft Dutzende von solchen schweren Krügen – manchmal bis zu 13 gleichzeitig, was einem Gewicht von fast 30 Kilogramm entspricht.

Für seine Bodenständigkeit wird Josh Stodel von seinen Fans geschätzt. Eine positive Arbeitsatmosphäre sei ihm besonders wichtig, wie er mal erwähnte. Auch auf Zuverlässigkeit und Teamarbeit legt er großen Wert.

Mit seiner Freundin Nasrin machte er den Treuetest bei „Temptation Island“

Gemeinsam mit seiner Freundin Nasrin machte er den Treuetest bei „Temptation Island“. Seit seiner Teilnahme an der Show sei er eifersüchtiger geworden. „Es ist für mich nicht immer ganz einfach. Ich bin eifersüchtiger geworden. Vor allem, nachdem sie nach Temptation mit dem ein oder anderen Typen in Kontakt stand. Für mich war nach Temptation das Buch zu – es war ausgemacht, dass der Kontakt komplett abgebrochen wird. Das war bei Nasrin eben nicht so“, verriet er gegenüber Promiflash.