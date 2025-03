„Temptation Island“ 2025: Das sind die Paare der neuen Staffel

Auch in der 7. Staffel von „Temptation Island“ stellen vier Paare ihre Beziehung auf eine harte Probe: Sie testen ihre Liebe zueinander – aus ganz unterschiedlichen Beweggründen. Nun sind auch die Paare der neuen Staffel bekannt.

Doch eint sie alle der Wunsch, am Ende gemeinsam mit ihrer großen Liebe das Experiment „Temptation Island“ zu bestehen. In dieser Staffel gibt es eine Folge mehr – weil so viel passiert: RTL+ zeigt 13 neue Folgen + 1 Wiedersehen ab Donnerstag, 20.3.2025. Der Staffelopener kann bereits ab 13.3. gestreamt werden. Gedreht wurde die 7. Staffel 2024 auf Korfu, Griechenlands grüner Insel der Versuchung. Moderatorin ist Lola Weippert.

Es wird leidenschaftlich und emotional … Doch zunächst verbringen die vier Paare auf „Temptation Island“ getrennt von- und ohne jeglichen Kontakt zueinander eine unvergessliche Zeit in zwei traumhaften Villen voller Versuchungen. Denn mit ihnen leben jeweils mehrere sexy Verführerinnen und Verführer, die den Vergebenen die Zeit versüßen und nichts unversucht lassen, um die Beziehungen auf die ultimative Probe zu stellen. Werden alle Paare den ultimativen Treuetest bestehen?

Das sind die Paare bei „Temptation Island“

Danka & Kevin

Danka (24) & Kevin (29) haben sich auf der Arbeit kennengelernt. Das erste Mal kamen sie ganz romantisch an der Kaffeemaschine ins Gespräch und haben sich danach mehrmals getroffen, bis sie nach zwei Monaten zusammengekommen sind. Bei „Temptation Island“ möchte Kevin die Chance nutzen, um Danka zu zeigen, dass er treu sein kann.

Kevin ist Danka mit zwei verschiedenen Frauen fremdgegangen. Einer der beiden Vorfälle war erst kürzlich. Die Frau, mit der er fremdgegangen ist, stand dann bei Danka vor der Tür und hat alles gebeichtet. Trotz der Vorfälle möchte Danka an der Beziehung festhalten, da er ihr erster Freund ist und sie beim ihm zum ersten Mal richtig Liebe spürt. Demnächst wollen sie zusammenziehen.

Hillary & Jamy

Hillary kannte Jamy bereits als Türsteher eines Clubs, da hatte sie eine Wette mit ihren Freundinnen laufen, wer ihn zuerst rumkriegt. Erst drei Jahre später hat sie Bilder von ihm geliked. Er hat daraufhin die Konversation gestartet, konnte sich aber nicht mehr an sie erinnern. Sie hat im Nachhinein die Wette mit ihren Mädels gewonnen und 500€ kassiert.

Jamy will Hillary bei „Temptation Island“ beweisen, dass er nicht mehr der Fuckboy von damals ist. Er kann flirten, ohne dabei eine Grenze zu überschreiten. Keiner der beiden war untreu, allerdings hat Jamy vor allem am Anfang der Beziehung noch viel mit anderen Frauen geschrieben. Jamy: „Wir haben ab und zu mal Diskussionen, wenn ich auf Insta mit wem schreibe, aber ich mache ja eh nichts. Man flirtet ein bisschen, aber irgendwann ist das auch uninteressant“.

Raffaela & Jeremy

Raffaela und Jeremy kennen sich bereits seit der Teenager-Zeit, hatten immer mal wieder Kontakt, sind aber erst zusammengekommen, als sie sich nach langer Zeit wieder getroffen haben, nachdem sie (zufällig) in der gleichen Nacht voneinander geträumt haben.

Bei „Temptation Island“ möchten sie herausfinden, was ihre eigenen Grenzen sind. Gerade Raffaela ist sehr offen und hat auch schonmal fremdgeküsst, jetzt möchten sie gemeinsam schauen, ob sie sich ein weiteres Mal verleiten lässt, und ob sie sich danach eventuell auch eine offene Beziehung vorstellen können.

Manchmal wünscht sich Raffaela ein bisschen mehr Eifersucht, er geht schon fast zu entspannt mit ihr um. Dennoch ist sie sehr rachsüchtig und würde Rache üben, sobald sie Jeremy beim Lagerfeuer nicht wiedererkennen würde.

Saskia & Enrico

Saskia und Enrico haben sich mit 18/19 über Facebook kennengelernt. Nach einem Jahr lockerer Begegnungen sind die beiden dann zusammengekommen. In den letzten Jahren ist die Beziehung etwas eingeschlafen, daher wollen die beiden bei „Temptation Island“ testen, ob ihre Bindung noch stark genug ist und eine Zukunft hat.

Bei Diskussionen und Streitigkeiten ist Enrico derjenige, der immer auf Saskia zu kommt, um die Situation zu klären. Er braucht sehr viel Freiraum, den er in seiner Beziehung aber findet. Saskia ist die strukturierte Planerin in der Beziehung und verbringt gerne Zeit zu Hause, Enrico zieht lieber allein mit seinen Jungs um die Häuser.