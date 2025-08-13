Connect with us

    „Tatort“-Star Martin Brambach in PETA-Clip für tot erklärt – das steckt dahinter!

    Martin Brambach
    MDR / Steffen Junghans

    Ein altes Video mit Martin Brambach sorgt derzeit im Netz für Aufsehen. In einem Clip der Tierschutzorganisation PETA stirbt der „Tatort“-Star den Hitzetod. Doch keine Sorge: Der Schauspieler lebt! Hinter dem Clip steckt jedoch eine ernste Botschaft. 

    „Martin Brambach stirbt Hitzetod im Auto – wichtiges Video in dieser Jahreszeit“ hieß es in einer Schlagzeile im Netz. Die Headline sorgte bei vielen Usern für Verwirrung und Missverständnisse. Denn viele glaubten, dass der Schauspieler verstorben sei. Die gute Nachricht: Der „Tatort“-Star ist lebendig – die Schlagzeile bezog sich auf ein älteres PETA-Video.

    Hintergrund: Im Jahr 2018 drehte Martin Brambach gemeinsam mit seiner Frau Christine Sommer ein Video für die Tierschutzorganisation PETA und warnt davor, dass geschlossene Fahrzeuge für Hunde eine tödliche Gefahr sind. Denn jedes Jahr sterben zahlreiche Hunde qualvoll, weil die Hitze im Auto unterschätzt wird.

    Barbara Salesch
    TV-Richterin Barbara Salesch trägt nur bunte Sneaker – das steckt dahinter

    Martin Brambach stirbt in PETA-Clip den Hitzetod – dahinter steckt eine ernste Botschaft

    Nur fünf Minuten können für Hunde bei hohen Temperaturen im Auto bereits lebensgefährlich sein. Bereits wenige Augenblicke in der Sonne reichen, um ein geparktes Auto auf bis zu 70 Grad Celsius zu erhitzen. Derzeit herrschen Rekordtemperaturen in Deutschland von bis zu 39 Grad. Aus dem Grund geht der alte Clip im Netz derzeit viral. Denn viele User machen auf das Thema aufgrund der aktuellen Hitzewelle aufmerksam.

    In dem Spot wartet Martin Brambach nur kurz auf seine Frau. Das geschlossene Fahrzeug heizt sich jedoch innerhalb kürzester Zeit extrem auf – was harmlos beginnt, wird zu einem Überlebenskampf: Der Schauspieler fängt an zu schwitzen, ringt nach Luft und bricht schließlich zusammen. Zwar ist die Szene gespielt, aber die Botschaft dahinter ist ernst – Hunde können im Auto bei hohen Temperaturen qualvoll sterben! Seit Jahren macht die Tierschutzorganisation PETA darauf aufmerksam.

    Die Umsetzung wirkt erschreckend realistisch – und genau deshalb glaubten einige User im ersten Moment tatsächlich, dass Martin Brambach den Hitzetod verstorben sei. „Kein Mensch sollte seinen tierischen Freund auch nur für einen Moment im Auto zurücklassen! Das aufgeheizte Auto wird schnell zur Todesfalle für den Vierbeiner. Bei unserem Dreh konnte ich am eigenen Leib spüren, wie schnell man durch die Hitze in Panik gerät“, erklärten Christine Sommer und Martin Brambach bei PETA.

    Martin Brambach und Christine Sommer arbeiten schon länger mit PETA zusammen. Den Schauspieler kennt man vor allem aus dem „Tatort“ in Dresden. Dort ist er als Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel zu sehen. Von 2006 bis 2025 spielte er mit einigen Unterbrechungen in der ZDF-Krimireihe „Unter anderen Umständen“ den Kriminalhauptkommissar Arne Brauner. In der TNT-Serie „Add a Friend“ verkörperte er die Rolle des Arztes Dr. Metzler und war in zahlreichen weiteren Produktionen zu sehen.

