Tanner Martin wird Vater – dann verkündet der Influencer seinen eigenen Tod

In den USA war Tanner Martin ein erfolgreicher Influencer und begeisterte die Community mit seinem Humor. Doch nun ist er im Alter von nur 30 Jahren verstorben. Kurz vor seinem Tod wurde sein größter Wunsch wahr.

Der Influencer litt jahrelang an Darmkrebs. Am 25. Juni verkündete der Influencer in den sozialen Netzwerken seinen eigenen Tod. Den Clip hatte er einige Tage zuvor aufgenommen.

„Wenn ihr das seht, bin ich tot“

„Wenn ihr das seht, bin ich tot“, sagte Tanner Martin in dem Video und lacht anschließend in die Kamera. Weiter erklärt er in dem Clip: „Ich hatte ein Wahnsinnsleben. Ich habe mich entschlossen, dieses Video zu machen, in dem ich meinen Tod ankündige, weil ich gesehen habe, dass das jemand vor einem Jahr oder so gemacht hat, und ich denke, es ist eine gute Gelegenheit, alle Gedanken loszuwerden.“

Von Angst oder Trauer ist in dem Video keine Spur. „Ich weiß nicht, der Tod ist beängstigend, aber er ist auch wie ein neues Abenteuer“, meint Tanner Martin. Vor rund fünf Jahren bekam er die Diagnose Darmkrebs. Die Krankheit thematisierte der Web-Star immer wieder in den sozialen Netzwerken. Um für ihn die bestmögliche Behandlung zu finanzieren, wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Spenden gesammelt. Im Jahr 2023 teilten ihm die Mediziner jedoch mit, dass die Krankheit nicht heilbar sei.

Kurz vor seinem Tod wurde er Papa

Nur 41 Tage vor seinem Tod wurde er Papa – damit ging sein größter Wunsch in Erfüllung. Seine Tochter wird ihren Papa nie mehr richtig kennenlernen. Deshalb habe das Paar viel vorbereitet – unter anderem „Briefe, Videos, Geburtstagsgeschenke“. Seine Freundin Shay muss nun den Tod von Tanner Martin verkraften und sich gleichzeitig um die gemeinsame Tochter kümmern. „Möge die Kraft mit dir sein von unserem Engelkraftgeist“, schrieb seine Frau auf Instagram.