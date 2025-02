Taliso Engel: Was ist das für ein Gerät an seinem rechten Ohr?

Bei „Let’s Dance“ schwingt Taliso Engel das Tanzbein. Der zweifache Paralympics-Gold-Gewinner will „Dancing Star 2025“ werden. Aber was hat der 22-Jährige da eigentlich für ein Gerät am rechten Ohr?

Taliso Engel hat eine angeborene Sehbehinderung. Im Jahr 2023 verlor Taliso Engel aufgrund einer Mittelohrentzündung mit Trommelfellriss auch sein Hörvermögen auf dem rechten Ohr. Doch das hält den Sportprofi nicht ansatzweise auf.

Darum hat Taliso Engel ein Implantat an seinem rechten Ohr

Was deutlich sichtbar ist: Der Sportler trägt ein Implantat über dem rechten Ohr. Aber was hat es damit eigentlich auf sich? „Das nennt sich Cochlea-Implantat. Im Kopf ist quasi das Gegenstück dazu, geht mit Elektroden dann in die Hörschnecke und von außen werden quasi die ganzen Geräusche aufgenommen und gehen dann über den Magnet nach innen rein“, erklärt der 22-Jährige in einem Interview mit RTL.

Und wofür braucht er das Implantat eigentlich? „Das ist, weil ich 2023 mein Gehör auf dem rechten Ohr verloren hab“, so der Sportler. Dann erklärt er auch genau, wie es dazu kam: „Ich hab mein Gehör verloren im Trainingslager 2023 in der Türkei. Ich hatte da eine Mittelohrentzündung, die relativ schlecht medizinisch versorgt wurde.“

Zwar habe er sich bis zum Flug geschont und Schmerzmittel eingenommen – gebracht hat das jedoch nichts. „Als ich dann wieder in Deutschland zurück war, war es eigentlich schon zu spät, da war dann das Gehör schon weg“, so Taliso Engel. Seitdem muss sich der „Let’s Dance“-Kandidat auf sein linkes Ohr verlassen.

Über seine Sehbehinderung sagte Taliso Engel zu RTL: „Ich sehe auf meinem besseren Auge noch sechs bis acht Prozent und auf meinem schlechteren Auge drei bis vier Prozent. Man kann sich das so ungefähr vorstellen, dass ich nur noch so am äußersten Rand vom Auge zur Seite hin etwas sehe.“ Trotz seines Handicaps will der Para-Schwimmer über das Tanzparkett fegen – und im besten Fall die Tanzkrone nach Hause holen.

