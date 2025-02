„Supertalent“-Star Michael Holderbusch: Schwerer Schicksalsschlag vor seinem Tod

Er wurde als „Joe Cocker aus Baunatal“ bezeichnet. Doch nicht nur in seiner Heimat sitzt der Schock tief: Im Alter von nur 45 Jahren ist „Supertalent“-Star Michael Holderbusch verstorben. Kurz vor seinem Tod musste der Sänger einen schweren Schicksalsschlag verkraften.

Mit seiner ungewöhnlichen Stimme schaffte es Michael Holderbusch im Jahr 2010 ins Finale der RTL-Castingshow „Das Supertalent“. Zwar hat es für den Sieg nicht gereicht, jedoch war die Sendung sein musikalischer Durchbruch – und kam weg von Hartz-IV. Es folgten zahlreiche Auftritte – mit dem „Supertalent“-Gewinner von 2008, Michael Hirte, ging er sogar auf Deutschland-Tournee.

In der letzten Zeit wurde es jedoch ruhig um Michael Holderbusch. Laut Medienberichten hatte der Sänger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Laut seinem Freund und Bandkollegen Edzart Sinning hat er sich zuletzt immer mehr zurückgezogen. „Wir haben zusammen noch meinen 50. Geburtstag gefeiert, vor einem Jahr. Das war eigentlich wie immer. Aber er hat sich doch sehr distanziert und in sich gekehrt. So eher sein eigenes Leben leben wollen“, erklärte er gegenüber RTL.

Wie krank war Michael Holderbusch wirklich?

Zuletzt war Michael Holderbusch arbeitslos. „Der war mal ziemlich glücklich bei der Bahn, doch nach dem Stellenabbau kam er nie mehr in den Beruf zurück“, erklärte eine befreundete Wirtin in der Bild-Zeitung. Zu dem Zeitpunkt sollen auch die gesundheitlichen Probleme angefangen haben. Er soll vor allem Probleme mit seinem Gewicht und dem Herzen gehabt haben.

Sein letztes Facebook-Posting wirft Fragen auf: Darin suchte er einen Getränkelieferanten – jedoch nicht, um eine Party zu feiern. Laut der Bild-Zeitung ging es ihm immer schlechter – war er möglicherweise so schwer gesundheitlich angeschlagen, dass er das Haus nicht mehr verlassen konnte?

Die Mutter von Michael Holderbusch ist vor einigen Monaten verstorben

Kurz vor seinem Tod musste der „Supertalent“-Star einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Die Wirtin von „Uwes Musikkeller“ erinnert sich: „Im Spätherbst letzten Jahres starb seine Mutter, das war ein schwerer Schlag für ihn.“ Auch Mike Gerhold, mit welchen er Musik machte, bestätigt ebenfalls: „Seitdem hat er sich nur noch ab und an mal gemeldet. Ich denke, das hat ihn sehr mitgenommen; er hat immer gut von ihr gesprochen.“