„Stranger Things“-Star Gaten Matarazzo berichtet von verstörender Fan-Begegnung

„Stranger Things“ startete vor rund acht Jahren bei Netflix und löste einen riesigen Hype aus. Die Darsteller der Serie stehen seitdem auch im Rampenlicht und wurden zu weltweit gefragten Stars. Gaten Matarazzo berichtet nun von einer unschönen Fan-Begegnung.

„Sranger Things“ zählt zu einer der beliebtesten Produktionen bei Netflix. Millie Bobby Brown erlangte durch die Serie den Durchbruch und startete so eine Hollywood-Karriere. Der Ruhm bringt aber auch Schattenseiten mit sich: Die Darstellerin wurde früher immer wieder sexualisiert. Und auch Dustin-Darsteller Gaten Matarazzo berichtet jetzt von einem unschönen Erlebnis.

Erwachsene Frau flirtet mit Netflix-Star Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo wurde von einer erwachsenen Frau angeflirtet. „Diese Frau […] sagte geradeheraus, ‚Ich bin in dich verknallt, seit du 13 bist‘, und ich sagte: ‚Das ist ja erschütternd!'“, sagt der „Stranger Things“-Star im Podcast „Inside of You“ von Michael Rosenbaum. Zunächst habe er das jedoch nicht ernst genommen: „Ich war mir sicher, dass sie nur meinte: ‚Ach, der Junge ist süß'“, erklärte er laut Entertainment Weekly.

„Ich bin mir des Altersunterschieds bewusst“

Das hat sich jedoch schnell geändert: „Aber sie wurde deutlicher. Sie sagte: ‚Ich bin mir des Altersunterschieds bewusst.'“ Skurril wurde es vor allem auch, als die Tochter der Frau dabei war – auch sie konnte die Flirtversuche ihrer Mutter absolut nicht nachvollziehen. „Ihre Tochter war bei ihr. Und ihre Tochter sagt: ‚Mama, was zur Hölle …?‘ Ich schwöre bei Gott, das Mädchen muss etwa 13 Jahre alt gewesen sein“, so Gaten Matarazzo. Die Dame beschreibt der heute 21-jährige Schauspieler als „Frau in den 40ern“.

Michael Rosenbaum, welcher ebenfalls Schauspieler ist und unter anderem in „Smallville“ zu sehen war, berichtet von ähnlichen Erlebnissen. Die Schilderungen zeigen, dass Fans manchmal Grenzen überschreiten und alles tun würden, um ihren Ikonen näherzukommen. Derzeit wird die fünfte Staffel von „Stranger Things“ gedreht – ein genaues Startdatum hat Netflix jedoch noch nicht bekanntgegeben.