Stranger Things: Darum solltest du Staffel 4 (noch) nicht schauen

Die ersten drei Staffeln von „Stranger Things“ waren super spannend, actionreich und auch teilweise sehr emotional. So hat es einen richtig in die Handlung mit hineingezogen. Und nun gibt es endlich die vierte Staffel von der Erfolgsserie zu sehen. Naja, zumindest fast. Es gibt nämlich einen sehr wichtigen Grund, weshalb du mit der vierten Staffel noch nicht anfangen solltest.

Es gibt nicht viele Serien, die so einen krassen Hype verursachen wie „Stranger Things“. Das Warten hat ein Ende, denn nachdem man die ersten drei Staffeln echt schnell durch geschaut hat, gibt es nun endlich wieder neue Folgen. Doch die Sache hat einen Haken, weshalb du auch noch nicht mit der Staffel anfangen solltest.

Neue Folgen von Stranger Things

Endlich geht es mit der Story weiter. Und schon am Anfang fragt man sich, ob Hopper noch am Leben ist, wird Elfi damit zurechtkommen, wie eine normale Schülerin zu leben? Und kommen vielleicht Max und Sinclair wieder zusammen? Das alles wird sich (hoffentlich) in der neuen Staffel klären. Doch es gibt einen guten Grund, warum du die neuen Folgen noch nicht schauen solltest.

Darum solltest du die vierte Staffel später schauen

Die vierte Staffel wird neun Folgen haben – allerdings wurden nun erst einmal sieben veröffentlicht. Das Finale wird erst am 01. Juli veröffentlicht. Das ist auch ein wichtiger Grund, warum du die Folgen später schauen solltest. Immerhin wird man sich in sechs Wochen kaum noch an die vergangenen Folgen erinnern. So kann man im Juli einen viel schöneren Serienmarathon machen. Ist ja schließlich blöd, wenn am Ende das Finale fehlen würde, oder?