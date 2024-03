Star News SPEZIAL: Krebs-Drama um Prinzessin Kate!

In den vergangenen Monaten gab es viele Spekulationen um den Gesundheitszustand von Prinzessin Kate. Am Freitagabend hat sie sich mit einer Video-Botschaft an die Öffentlichkeit gewandt und offenbarte, dass sie an Krebs erkrankt ist.

Prinzessin Kate: Emotionale Video-Botschaft zu ihrer Krebs-Diagnose

Prinzessin Kate war Mitte Januar im Bauchraum operiert worden und seitdem nicht öffentlich aufgetreten. Ich wollte diese Gelegenheit nutzen, um mich persönlich für all die wundervollen Nachrichten der Unterstützung und für Ihr Verständnis zu bedanken, während ich mich von der Operation erholt habe. Es waren ein paar unglaublich harte Monate für unsere gesamte Familie, aber ich hatte ein fantastisches Ärzteteam, das sich hervorragend um mich gekümmert hat, wofür ich sehr dankbar bin. […] Im Januar unterzog ich mich in London einer größeren Bauchoperation, und damals ging man davon aus, dass ich nicht an Krebs erkrankt sei. Die Operation war erfolgreich. Bei den Untersuchungen nach der Operation wurde jedoch festgestellt, dass ich Krebs habe. Mein medizinisches Team riet mir daher zu einer vorbeugenden Chemotherapie und ich befinde mich jetzt in der Anfangsphase dieser Behandlung“, sagte Prinzessin Kate in der Video-Botschaft.

König Charles „so stolz“ auf Kate

Nach Bekanntwerden ihrer Krebs-Diagnose erfährt Prinzessin Kate viel Unterstützung und zahlreiche Genesungswünsche. König Charles sei „so stolz auf Catherine für ihren Mut“, hieß es in einer Mitteilung. Auch Kates Schwager Prinz Harry und dessen Frau Herzogin Meghan meldeten sich zu Wort. „Wir wünschen Kate und der Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies privat und in Frieden tun können“, hieß es in einem Statement von Harry und Meghan. Auch der britische Premierminister Rishi Sunak hat sich zu Wort gemeldet. „Meine Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei der Prinzessin von Wales, der königlichen Familie und auch bei ihren drei Kindern“, schreibt der Politiker bei Instagram.

Adels-Expertin: Darum MUSSTE Kate ihre Krebs-Diagnose jetzt öffentlich machen

Sowohl König Charles III. als auch Prinzessin Kate haben Krebs. Laut Adels-Experten hatten sie keine andere Wahl, die Diagnose öffentlich zu machen. „Die beiden und ihre Berater haben keine andere Chance mehr gesehen, nach diesen Wochen an wüsten Verschwörungstheorien in den Medien – vor allem im Internet auf der ganzen Welt. In den letzten Wochen haben bis zu 400 Millionen Leute verschiedene Hashtags rund um Kate geklickt. Das muss man sich mal vorstellen. 400 Millionen Leute. Und da gab es Spekulationen: Ist sie tot oder versteckt sie sich? Hatte sie eine Ganzkörperschönheitsoperation? Ich hoffe wirklich, dass diese Menschen sich jetzt schämen, die sowas verbreitet haben“, sagt Royal-Expertin Catrin Bartenbach laut RTL.