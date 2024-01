Star-News SPEZIAL: Alle Infos zum Dschungelcamp!

In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 19.01.24

Dschungelcamp: Aktuelle Infos aus Down Under

Es geht wieder los: Bei RTL startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Die Busch-Promis müssen gleich am ersten Tag heftige Dschungelprüfungen absolvieren. Der Name der Challenge „Würg & Travel“ ist Programm. Und es geht natürlich ums Essen – damit haben Bachelor-Kandidatin Leyla Lahouar und Influencer und Sänger Twenty4Tim ziemliche Probleme, wie RTL.de im Vorfeld berichtet. Ob sie dennoch die Dschungelprüfung absolvieren können? Das zeigt RTL am heutigen Freitag ab 20:15 Uhr.

Das sagt Julian F.M. Stoeckel zum Dschungel-Cast

Julian F.M. Stoeckel findet den Cast der diesjährigen Staffel sehr gut. „Generell hat der Dschungel-Cast zur Jubiläumsstaffel eigentlich viel Potenzial. Es sind interessantere Charaktere und Stars dabei, die jahrelange Karrieren mitbringen. Dass auch einige Kandidaten dabei sind, die Reality-TV-Darsteller sind und aus Datingformaten kommen, finde ich aber auch nicht wahnsinnig gut. Aber ich will positiv bleiben und mich auch davon überzeugen lassen, dass sie es vielleicht besser machen, als ich es glaube“, sagt der TV-Star im exklusiven Interview mit KUKKSI. In diesen Minuten findet sein Public Viewing zum Dschungel-Auftakt statt – auch KUKKSI ist in Berlin derzeit vor Ort. Alle Interviews dazu gibt es am Samstag.

Djamila Rowe: So veränderte das Dschungelcamp ihr Leben!

Wer wird die oder der Nachfolger/in von Djamila Rowe? Der Kampf um die Dschungel-Krone hat begonnen. Die noch amtierende Dschungelkönigin hat verraten, wie das Dschungelcamp ihr Leben verändert hat. „Mein Leben hat sich seit dem Dschungelcamp komplett zum Positiven verändert. Deshalb sollte man ja auch in den Dschungel gehen, dass man nachhaltig davon profitiert. Die Auftragssituation ist besser geworden und viele Türen haben sich geöffnet, die vorher fest verschlossen waren“, erklärt die Dschungelkönigin im exklusiven Interview mit KUKKSI. Und weiter: „Menschen, die davor Vorurteile hatten, haben eine andere Blickweise auf mich bekommen. Insgesamt war der Dschungel für mich eine sehr positive Erfahrung.“