In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 30.11.23

Kader Loth will zum ESC

Mit der neuen Single „Diva“ feierte TV-Sternchen Kader Loth (50) nach 13 Jahren ihr Comeback als Sängerin. Die 50-Jährige will jedoch auf die große Bühne und beim „Eurovision Song Contest“ auftreten. „Die Idee, beim ESC mitzumachen, kam mir spontan, als ich diesen tollen Song aufgenommen habe“, erzählt Kader Loth im Interview mit RTL. „Es ist ein Ohrwurm, mit dem sich, glaube ich, auch viele Frauen identifizieren können. Und warum soll ich damit nicht auf der ganz großen Bühne auftreten?“, so die Musikerin. Dafür muss sie jedoch erst noch zum Vorentscheid zugelassen werden. „Ich habe mich vor acht Wochen beworben. Dafür musste ich Unterlagen ausfüllen, auf denen ich u.a. gefragt wurde, wie lange ich schon Musik mache und warum ich zum ESC will. Und ich musste ein Handyvideo einschicken, auf dem ich unter Beweis stelle, dass ich live singen kann“, erzählt die Musikerin.

Nach Geburt: Kourtney Kardashian schluckt Plazentakapseln!

Kourtney Kardashian wurde vor einigen Wochen zum vierten Mal Mama. Obwohl die Schwangerschaft nicht ohne Komplikationen verlaufen ist, kam ihr Sohn vor einigen Wochen auf die Welt. Nun gibt sie einen kuriosen Tipp für die Zeit nach der Geburt. In einer Instagram-Story teilte die bekannte Persönlichkeit ein Bild mit Plazentakapseln. Sie führte auf, dass man danach Babypfunde leichter verloren soll und das Risiko für postpartalen Depression verringert werde. Außerdem habe man dadurch bessere Eisenwerbung. Sie gab an, dass der Beitrag keine Werbung sei.

Briten-Dschungel: Britneys Schwester schmeißt hin!

Miese Stimmung im britischen Dschungelcamp! Jamie-Lynn, die Schwester von Britney Spears, saß elf Tage in der TV-Show. Doch nun hat die Zweifach-Mama überraschend hingeschmissen! „Gesundheitliche Gründe“ sollen der Grund für das frühzeitige Aus sein. Sie vermisse ihre beiden Kinder wahnsinnig und erlitt erst am Dienstag einen Zusammenbruch. „Ich hasse es hier so sehr. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es hier. Das ist ein Ort, an den Menschen gehen, um die schlimmsten Tage ihres Lebens zu haben“, sagte sie. Bereits nach drei Tagen drohte sie damit, die Show zu verlassen, da sie es nicht mehr aushalte. Einen Ersatz-Kandidaten soll es für die Zweifach-Mama nicht geben.