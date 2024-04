In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 30.04.24

Prinz William macht seltenes Statement zu Kates Gesundheit

Seit Prinzessin Kate ihre Krebserkrankung öffentlich machte, hält sich der Palast mit Statements zurück. Ihr Mann Prinz William ist zu einer Wohltätigkeitsorganisation zur Unterstützung von Suizidgefährdeten gereist. Dort waren zahlreiche Schaulustige vor Ort. Eine Dame wollte wissen: „Darf ich Sie fragen, wie es Ihrer Frau und Ihren Kindern geht?“, fragt sie laut The Mirror. „Allen geht es gut, danke. Ja, es geht uns gut“, antworte er darauf. „Es steht außer Frage, dass William Catherines Fels in der Brandung ist. Er ist die Konstante in ihrem Leben und sie ist das Herzstück in seinem“, erklärte der Royal-Autor Robert Jobson im Interview mit Hello!.

Twenty4Tim hatte einen Autounfall

Für Twenty4Tim läuft es nicht nach Plan: Der ehemalige Dschungelcamper hatte nicht nur einen Allergie-Schock, sondern auch einen Autounfall. „Wollte mich eigentlich schon früher melden, doch gestern und heute ist mir gefühlt der Boden unter den Füßen etwas weggerissen. Allergische Reaktion, Konzertplanungen & heute dann einfach aus dem Nichts einen Autounfall gehabt“, schreibt er in einer Instagram-Story. Gleichzeitig gibt er aber Entwarnung: „Es ist aber soweit alles okay und keiner ist verletzt.“

So meistert Ballermann-Ikone Isi Glück das Privatleben

Isi Glück ist einer der gefragtesten Ballermann-Stars und tritt regelmäßig im Megapark auf Mallorca auf. Zudem hat sie zahlreiche Auftritte in Deutschland. Das Privatleben bleibt dabei manchmal auf der Strecke, wie die Sängerin zugibt. „Das Privatleben kommt schon manchmal zu kurz. Das muss man schon sagen. Gerade an den Wochenenden sind oft Geburtstage oder Hochzeiten, wo ich nicht dabei sein kann. Grundsätzlich versuche ich, ein gutes Mittelmaß zu finden“, sagt die Sängerin im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca beim Megapark-Opening. Etwas aufgeregt sei sie noch immer vor jedem Auftritt: „Ich trinke vor einem Auftritt meist ein Bier und bin immer etwas aufgeregt. Ich glaube, das gehört einfach dazu.“