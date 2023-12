In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 29.12.23

Alle Kandidaten bekannt: Diese Stars sind im Dschungelcamp dabei

Am 19. Januar 2024 startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Der Sender hat jetzt alle Kandidaten bekanntgegeben. Zum Cast gehören demnach 12 Promis: Lucy Diakovska, Twenty4Tim, Sarah Kern, David Odonkor, Kim Virginia, Fabio Knez, Cora Schumacher, Heinz Hoenig, Leyla Lahouar, Mike Heiter, Anya Elsner sowie Felix von Jascheroff. In 17 Live-Shows dürfen unsere wackeren Dschungelcamper auch 2024 wieder unter Beweis stellen, dass sie zu allem bereit sind. Das Finale vom Dschungelcamp zeigt RTL am 4. Februar 2024. Mehr zum Dschungelcamp gibt es hier.

Schwere Weihnachten: Bruce Willis‘ Frau vergoss viele Tränen

Bruce Willis musste im Jahr 2022 seine Karriere beenden. Denn bei ihm wurde eine Aphasie diagnostiziert – es handelt sich dabei um eine Sprachstörung. Zudem leidet der „Stirb langsam“-Star auch an Demenz. Für seine Frau Emma Heming war das diesjährige Weihnachtsfest deshalb schmerzhaft. „Feiertage sind hart. Jahrestage sind schwer“, gestand sie bei Instagram. Besonders ihre Community half ihr in der Zeit: „Bruce nennt es den ‚inneren Kreis‘ […] Ich habe das Glück, einen inneren Kreis von Menschen zu haben, die keine Lösung anbieten, sondern einfach nur zuhören können. Das hilft ungemein.“

„Scream 7“-Regisseur Christopher Landon steigt aus

Nach den beiden Schauspielerinnen Melissa Barrera (33) und Jenna Ortega (21) ist nun auch Regisseur Christopher Landon nicht mehr an der Produktion „Scream 7“ beteiligt. „Das wird einige enttäuschen und anderen erfreuen. Es war ein Traumjob, der sich in einen Albtraum verwandelt hat. Und es bricht mir das Herz für alle Beteiligten. Jeden. Aber es ist Zeit, weiterzuziehen“, teilte er beim Kurznachrichtendienst X mit. Er habe außerdem die Arbeit der Drehbuchautoren und Regisseure der ersten drei „Scream“-Teile gelobt. Ihm sei es eine Ehre gewesen, „auch nur einen kurzen Moment in ihrem Glanz zu schwelgen“.