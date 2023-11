In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 29.11.23

Jennifer Aniston ruft zu Spenden für Perry-Stiftung auf

Jennifer Aniston hat ihre Fans dazu aufgefordert, die Charity-Stiftung ihres verstorbenen Kollegen Matthew Perry zu unterstützen. „Die Sucht ist viel zu mächtig, als dass sie jemand allein besiegen könnte. Aber gemeinsam, Tag für Tag, können wir es schaffen“, schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto bei Instagram. Sie rief ihre 45 Millionen Follower auf: „Bitte helft mir und Mattys Familie dabei, die Stiftung zu unterstützen – sie arbeitet dafür, denen zu helfen, die mit Sucht zu kämpfen haben.“ Zum Abschluss schreibt sie: „Er wäre dankbar gewesen für die Liebe.“ Vor seinem Tod hatte Matthew Perry jahrelang mit seiner Alkoholsucht zu kämpfen. Er habe 15 Entzüge gemacht, schrieb er damals in seinen Memorien „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“.

Sasha sagt komplette Tour ab

13 Konzerte in ganz Deutschland waren für Dezember geplant. Kurz vor Tourstart die traurige Nachricht: Sasha muss die komplette Tour absagen! Grund dafür seien gesundheitliche Probleme. „Ich habe schon seit ein paar Wochen immer wieder schwankende kleine Anflüge von Erkältungen gehabt, die kamen und sehr schnell wieder gingen, aber jetzt bin ich kurz vor einer Lungenentzündung und mein Arzt hat die Reißleine gezogen, da er es nicht verantworten kann, mich in diesem Zustand auf irgendeine Bühne zu schicken“, erklärte der Musiker in einem Statement. Das Bühnenprogramm „This Is My Time – Die Show“ sol im Frühjahr 2024 stattfinden.

Marco Schreyl litt unter schwerer Krankheit seiner Mutter

Marco Schreyl hat ein schreckliches Geständnis gemacht: Seine Mutter litt an der Krankheit Chorea Huntington. Für den TV-Star war die Zeit alles andere als einfach, wie er jetzt in einem Interview verriet. „Ich konnte nur schwer verstehen, dass das die Erkrankung ist, und nicht meine Mutter, wenn sie ins Telefon brüllte, ich wäre besser nicht auf dieser Welt, und dass Vater ein böser Mensch sei“, sagt der 49-Jährige gegenüber dem Magazin Bunte. Die Erkrankung ist genetisch vererbbar. „Daran kann ich ja nichts ändern. Das ist eine genetische Konstellation, bei der ich nur erfahren würde: Bin ich betroffen und wird es mich mies dahinraffen? Oder bin ich es nicht und mein Leben wird so weitergehen?“, so der RTL-Moderator weiter.