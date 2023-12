In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 28.12.23

Bobbie Jean Carter: Neue Details zu den Todesumständen

Bobbie Jean Carter ist am vergangenen Samstag verstorben. Die Polizei gab jetzt Details zum Tod der Schwester von Nick Carter bekannt. Sie wurde bewusstlos in der Badewanne in ihrem Haus in Florida aufgefunden. Sie wurde danach direkt ins Krankenhaus gebracht, wo sie später für tot erklärt wurde. Zum Zeitpunkt ihres Todes war sie wegen Kokainbesitzes auf Bewährung. Freunde bestätigten jedoch, dass sie keine Drogen konsumiere. Ein Verbrechen schließen die Ermittler aus. Die Gerichtsmedizin wird die genaue Todesursache noch feststellen. Ihre Schwester Angel Carter schrieb kürzlich bei Instagram: „Du hattest einen großartigen Sinn für Humor und einen lebhaften Geist. Als ich aufwuchs, war ich dein Baby, und du warst meine beste Freundin.“

Charlie Sheen erholte sich vor Angriff der Nachbarin von OP

Schock für Charlie Sheen: Eine Nachbarin ist kürzlich in sein Haus eingedrungen und würgte den „Two and a Half Men“-Star. Zum Zeitpunkt des Angriffs erholte sich der Schauspieler von einem medizinischen Eingriff. „Charlie war schon sehr verletzlich, als der angebliche Angriff geschah. Er hatte Verbände um seinen Hals und sein Gesicht, weil er einen medizinischen Eingriff hatte. Er war also bandagiert, als sie ihn gewürgt hat“, berichtet eine Quelle gegenüber Us Weekly. „Er hat einfach auf ein Klopfen hin die Tür geöffnet. Er wusste nicht, wer hinter der Tür war und wurde dann angegriffen. Es war sehr beängstigend für ihn und er war aufgewühlt“, so der Insider weiter. Erst kürzlich hat Charlie Sheen gegenüber Deadline ausgeplaudert: „Ich bin total fokussiert auf ein körperliches Merkmal von mir. Und ich sage mir, das muss ich in Ordnung bringen.“

Emotionale Worte von Cathy Hummels

Cathy und Mats Hummels sind im Jahr 2022 getrennte Wege gegangen. Unter dem Ehe-Aus litt die Moderatorin sehr, wie sie jetzt zugibt. Das habe sich auch extrem auf den Körper ausgewirkt. Bei Instagram veröffentlichte jetzt die Unternehmerin einen Schnappschuss, welcher kurz nach der Trennung entstand – darauf sieht sie sehr schlank aus. „Das Foto ist nicht schön. Es zeigt mich wohl an einem der traurigsten Momente in meinem Leben! Das tut man sich nicht freiwillig an, um einem Schönheitsideal zu entsprechen“, schreibt die 35-Jährige dazu.