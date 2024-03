In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 28.03.24

Macaulay Culkin: Süßer Geburtstags-Post für Brenda Song

Macaulay Culkin feiert die „beste Freundin, Mutter, Verbündete, Kollegin, Geliebte und Partnerin“: Zum 36. Geburtstag von Brenda Song macht er seiner Freundin eine süße Liebeserklärung. „Du bist mein Lebensgrund. Ich liebe dich“, schreibt der „Kevin – Allein zu Haus“-Star zu einem Foto. Er fügte einen Schnappschuss von einem Milchkarton mit Mindesthaltbarkeitsdatum 27. März 2024 hinzu. „P.S. Die Milch ist fällig. Kannst du welche auf dem Heimweg von der Arbeit mitnehmen?“, schrieb er scherzhaft dazu. Seit dem Jahr 2017 sind die beiden ein Paar und haben sich am Set des Films „Changeland“ kennengelernt.

Schwere Zeiten: Fürst Albert spricht offen über seine Ehe!

Fürst Albert II. von Monaco und seine Gattin Fürstin Charlène haben schwere Zeiten hinter sich. Denn die Ehe war in den vergangenen Jahren geprägt von gesundheitlichen Problemen. „Der Prinzessin geht es jetzt gut“, erzählt er im Interview mit Paris Match. Er fügt weiter hinzu: „Aber sie war auch sehr betroffen und traurig über einige Dinge, die in den Medien veröffentlicht wurden.“ Mittlerweile habe sich die 46-Jährige komplett erholt: „Es stimmt, dass sie wieder viele Aktivitäten und mehr öffentliche Verpflichtungen übernommen hat, und alle freuen sich darüber.“

Ina Müller geht mit Polizei gegen „Shit-Posts“ im Netz vor

Ina Müller hat genug! Die Moderatorin wurde Opfer von Fake-News. Mit bearbeiteten Bildern und falschen Geschichten haben Betrüger unwahre Informationen über die Moderatorin veröffentlicht. „Seit Monaten werde ich immer wieder verhaftet oder sitze bei Klaas in der Show, und mir/uns wird ein völlig kruder Inhalt in den Mund synchronisiert“, schreibt Ina Müller bei Instagram. Die Sängerin habe bereits mehrere Anzeigen bei der Polizei erstattet. „Diese kriminellen A****löcher wechseln stündlich ihre IP-Adresse und/oder Identität“, sagt Ina Müller laut der Bild. Deshalb sei es schwierig, die Täter zu fassen.