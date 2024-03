In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 27.03.24

Trennung von Julian Claßen: Jetzt bricht Tanja Makarić ihr Schweigen!

Eigentlich macht Tanja Makarić eine Social-Media-Pause. Doch die Trennung von Julian Claßen lässt sie nicht kalt und meldet sich in einem emotionalen Statement zu Wort. „Ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass ich erstmal etwas Luft zum Atmen brauche und ich mich in diesem Moment noch nicht bereit fühle zu sprechen“, erklärt sie in einer Instagram-Story. „Eine öffentliche Trennung ist etwas ganz Neues für mich und meine Gesundheit und ich bin deswegen sehr vorsichtig und versuche gerade alles gut zu überstehen“, so die 26-Jährige. Sie bedankt sich schließlich noch bei ihren Fans für die Unterstützung.

Erstes Mal Sex mit 35: Rebel Wilson will anderen Mut machen!

Rebel Wilson hatte erstmals Sex mit 35 Jahren und will anderen damit Mut machen. „Die Leute können warten, bis sie bereit sind oder warten, bis sie etwas reifer sind“, sagt die Blondine in einem Interview mit People. „Ich denke, das könnte eine positive Message sein. Man muss natürlich nicht warten, bis man wie ich in den Dreißigern ist, aber man sollte sich als junger Mensch nicht unter Druck setzen lassen“, erklärt sie weiter. Nicht jeder müsse seine Jungfräulichkeit im Teenageralter verlieren, sagt Rebel Wilson.

So stellt sich Paris Hilton die Zukunft ihrer Kinder vor

Paris Hilton hat klare Zukunftspläne mit ihren Kindern. „Ich möchte einfach nur, dass sich meine Kinder geliebt und gesehen fühlen und dass ich die nächste Generation von jemandem sein möchte, der der Welt Positives bringt und ein großes Herz und viel Liebe hat“, sagt die Hotelerbin im Rahmen einer Podiumsdiskussion laut Gala. Sie wünscht sich, dass ihre Kinder nicht im Rampenlicht stehen: „Und auch ein Leben außerhalb der sozialen Medien zu leben und nicht ständig am Handy zu sein.“