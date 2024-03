In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 26.03.24

Liebes-Aus bei Kim Kardashian und Odell Beckham Jr.

Reality-Sternchen Kim Kardashian und Football-Star Odell Beckham Jr. haben sich getrennt. Die Beziehung hielt nur knapp sechs Monate. Das Paar besuchte zuletzt die Oscar-Party der Vanity Fair am 10. März in Los Angeles. Kim Kardashian posierte auf dem roten Teppich alleine – die Feier haben beide gemeinsam verlassen. Schon seit rund einer Woche gibt es Spekulationen um ein Liebes-Aus. „Sie sehen sich im Moment nicht mehr“, verriet eine Insiderin gegenüber Daily Mail.

„High School Musical“-Baby unterwegs: Ashley Tisdale ist schwanger

Ashley Tisdale wird erneut Mama. Das bestätigte die „High School Musical“-Schauspielerin jetzt selbst bei Instagram. In dem sozialen Netzwerk zeigte sie ihren Babybauch. „Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen“, verrät die Schauspielerin. Auch der Musiker teilte ein süßes Familienfoto zu dritt. Er schrieb: „Mehr als dankbar. Danke, meine schöne liebe Ashley Tisdale für ein weiteres French-Baby.“

Wie viele Musiker: Rapper Sido offenbart Hörverlust auf dem linken Ohr

Mehr als 25 Jahre auf der Bühne und im Studio haben Spuren hinterlassen: Rapper Sido offenbart einen Hörverlust auf dem linken Ohr. „Weißt du, was mein Glück ist? Ich verliere gerade mein linkes Ohr. Ich höre nur noch wenig auf dem Ohr“, sagte er im Video-Podcast „Die Deutschen“. Und weiter: „Ich kann nachts auf dem Ohr liegen und da läuft was im Fernsehen – höre ich nicht mehr.“ Trotzdem nimmt er die Situation mit Humor: „Ich fühle mich gezwungen, alles zu hören. Ich bin sehr aufmerksam. Und das Schicksal, oder wer auch immer da oben, schenkt mir gerade, dass ich nicht mehr alles hören muss.“