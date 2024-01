In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 25.01.24

Carolin Kebekus im Mama-Glück: Das Baby ist da!

Carolin Kebekus ist Mama geworden. Das hat ihr Management gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. „Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir weitergehende Informationen zu ihrem Kind und zu ihrem Privatleben nicht veröffentlichen werden“, lautet das Statement. Weitere Informationen wie beispielsweise das Geschlecht des Babys oder auch der Name sind nicht bekannt. Auch 2024 sind Auftritte geplant, wie ihr Management erklärte. Mit ihrer Band „BeerBitches“ werde sie bei einem Benefizkonzert in Köln auf der Bühne stehen.

US-Pornostar Jesse Jane ist mit nur 43 Jahren gestorben!

In frn frühen 2000er Jahren begann Jesse Jane ihre Karriere in der Erotikbranche. 2017 machte die Blondine jedoch Schluss und trat danach nur noch einmal als Pornostar auf. Nun gibt es traurige Nachrichten: Im Alter von nur 43 Jahren ist sie verstorben. In ihrer Wohnung in Moore (Oklahoma) wurde sie tot aufgefunden, wie TMZ berichtet. Derzeit werden die genauen Todesumstände untersucht. Eine Drogenüberdosis schließen die Ermittler nicht aus, kann zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht bestätigt werden.

Emma Schweiger ist wieder Single

Emma Scchweiger war seit einiger Zeit in festen Händen. Die Beziehung hielt sie vorwiegend aus der Öffentlichkeit raus. Nun wurde bekannt, dass die Tochter von Til Schweiger wieder Single ist. „Wir sind nicht mehr zusammen“, erklärte die „Kokowääh“-Darstellerin im Interview mit RTL. Die 21-Jährige stellte aber auch klar: „Wir sind im Guten auseinandergegangen.“ Einen Rosenkrieg gibt es zwischen dem Ex-Paar also nicht.