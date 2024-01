In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 23.01.24

Gary Graham: „Star Trek“-Star tot

Star Trek machte ihn unter Science-Fiction-Fans berühmt: Gary Graham ist tot. Der Schauspieler ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Gary Graham spielte von 2001 bis 2005 in insgesamt zwölf Episoden von „Star Trek: Enterprise“ den vulkanischen Botschafter Soval. Seine Ex-Frau schrieb in einem Post bei Facebook: „Gary war lustig, hatte einen sarkastischen Sinn für Humor. Er kämpfte für das, woran er glaubte, war ein gläubiger Christ und war sehr stolz auf seine Tochter Haylee. Das kam so plötzlich, also betet bitte für unsere Tochter, während sie trauert. Flieg hoch in den Himmel, Gar!“

„Girl You Know It’s True“-Crew nimmt Abschied von Frank Farian

Zahlreiche Fans und die Musik-Branche trauern um Frank Farian. Der Sänger, Produzent und Komponist starb am Dienstag im Alter von 82 Jahren. Die Crew und der Cast von „Girl You Know It’s True“ sei bestürzt. Regisseur Simon Verhoeven lässt in einer Pressemitteilung verlauten: „Frank hat unseren Film von Anfang an unterstützt, obwohl mein Drehbuch ihn durchaus kritisch dargestellt hat – und dafür werde ich ihm immer dankbar sein.“ Milli-Vanilli-Mitglied Fab Morvan teilt mit: „Mein Mitgefühl gilt seiner Familie. Seine Musik wird weiterleben. Wir können nie das Glück und die Freude verleugnen, die sie in diese Welt gebracht hat.“

Drogen gegen die Trauer: David Bowies Tochter litt unter seinem Tod

Vor acht Jahren starb die Musik-Ikone David Bowie (1947 – 2016) an Krebs. Jetzt hat seine Tochter Alexandria „Lexi“ Zahra Jones offenbart, wie sehr sie damals darunter litt. „Mein jüngeres, zerbrechliches Ich hatte schnell begonnen, dem Kampf gegen mein chemisch unausgeglichenes Gehirn zu verlieren“, schrieb sie in einem offenen Brief bei Instagram. Sie habe dann Drogen konsumiert: „Ich habe die, die ich am meisten liebe, mit hasserfüllten Worten verletzt, um sie zumindest ein bisschen was von dem Schmerz spüren zu lassen, den ich jeden Tag erlebte.“