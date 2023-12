In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 22.12.23

Ingrid Steeger ist tot

Ingrid Steeger ist im Krankenhaus in Bad Hersfeld verstorben. Die Schauspielerin wurde 76 Jahre alt. „Das Pflegeheim hat mir den Tod von Ingrid bestätigt. Es bricht mir das Herz“, erklärte ihr guter Freund Rolf Löbig in der Bild-Zeitung. Bekannt wurde sie vor allem durch diverse Erotikstreifen, zahlreichen TV-Shows und Werbeverträgen. Bundesweite Popularität erlangte sie durch die Fernsehserie „Klimbim“. Zuletzt wirkte sie in dem Fernsehfilm „Goldene Zeiten“ im Jahr 2006 mit.

Bradley Cooper verlässt Pressekonferenz für seine Tochter

Für Bradley Cooper ist seine Tochter sein ganzer Stolz. Im Jahr 2017 kam das Mädchen zur Welt. Für sie hat der Schauspieler jetzt sogar eine Pressekonferenz für seinen neuen Film „Maestro“ abgebrochen. „Es tut mir so leid. Die Schulkrankenschwester hat mich gerade angerufen“, verkündete der Schauspieler. „Ich muss in die Schule“, so Bradley Cooper. „Ich muss etwas anwenden, was sie nicht erlauben. Ich muss es tun, es sind etwa zehn Minuten Fußweg“, hat er dann noch verlauten lassen. Was genau vorgefallen ist, enthüllte der Schauspieler jedoch nicht.

So viele gemeinsame Kinder wollen Julian Claßen und Tanja!

Julian Claßen und Tanja Makarić geben den Fans bei Instagram viele private Einblicke. Sie zeigen vor allem, wie glücklich sie miteinander sind. Der Influencer hat mit seiner Ex-Frau Bibi bereits zwei Kinder – kommen bald weitere dazu? Denn der YouTuber hat bei Instagram jetzt ganz offen über die Familienplanung gesprochen. „Fünf ist auf jeden Fall meine Lieblingszahl, von daher klingt das erst mal gar nicht so schlecht“, verriet der 30-Jährige in einer Fragerunde. „Alles zu seiner Zeit“, betont er weiter. Die beiden wollen wohl Kinder, aber machen sich damit definitiv keinen Druck.