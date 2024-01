In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 22.01.24

Katja Krasavice wettet um Sex-Date mit Rapper Finch

Die ehemalige DSDS-Jurorin stimmte nach einem öffentlichen Zoff mit Rapper Finch einer ungewöhnlichen Wette zu – und zwar einer gemeinsamen Nacht mit ihr! „Er wird notgeil“, so die Sängerin. Bei Instagram hatte der 33-Jährige behauptet, er hätte die „krasseste Community“. Das passte Katja Krasavice jedoch überhaupt nicht. Der Rapper schlug dann einen Zahlenvergleich vor. „Wenn ich gewinne, dann will ich das, was ich schon 2018 wollte“, fordert Finch. „Ich bekomme ’nen Date mit dir. Da wir aber beide nicht gerade für die wahre Liebe stehen und du ja auch gerne immer mit dem Feuer spielst … nennen wir das ganze doch einfach One-Night-Stand“, so der Rapper.

Nur berühmt durch Eltern? Kelly Osbourne ist stolz drauf!

Kelly Osbourne wurde durch die Reality-TV-Serie „The Osbournes“ mit gerade einmal 18 Jahren berühmt. Aufgrund ihrer berühmten Eltern hatte sie einen Vorteil. Das scheint sie jedoch nicht schlimm zu finden. „Ich bin ein echtes Nepo-Baby und ich bin stolz darauf, eins zu sein. Ich bin stolz auf die Erfolge meiner Eltern. […] Ich würde sogar sagen, die beiden sind Ikonen“, sagt die Promi-Tochter im Interview mit dem Magazin Rolling Stone. Sie sagt aber auch: „Ich sollte nicht automatisch all diese Möglichkeiten bekommen. Meine Eltern haben mir auch immer beigebracht, dass man sich beweisen muss.“

Großer Erfolg: Ross Antony nimmt 18 Kilo ab

Ross Antony ist ein Urgestein im Reality-TV. Unter anderem war er bei „Popstars“ oder auch im Dschungelcamp. Nun feiert er einen großen Erfolg: Der Entertainer hat 18 Kilo abgenommen. „Ich esse vernünftig und keine Zwischenmahlzeiten mehr, nur gesunde Sachen“, sagte der Sänger in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Und auch in der Liebe läuft es sehr erfolgreich: „Ich liebe ihn immer noch wie am ersten Tag. Ich habe einen Riesenrespekt für meinen Mann. Alles, was er in seinem Leben erreicht hat und alles, was er für mich getan hat“, erklärte er gegenüber Bunte.