Star-News des Tages am 21.12.23

Guido Maria Kretschmer trauert um seine Mama

Es wird ein trauriges Weihnachtsfest für Guido Maria Kretschmer. Denn der „Shopping Queen“-Star trauert um seine Mama, welche vor rund einer Woche verstorben ist. „Meine Mutter war der toleranteste Mensch, den ich kannte, eine freie Seele“, schreibt Guido Maria Kretschmer zu einem Schwarz-Weiß-Foto. „Sie hat mir mein ganzes Leben lang Liebe, Güte, Wertschätzung und Verständnis entgegengebracht und nie etwas von mir erwartet, außer, dass ich glücklich bin“, heißt es in dem Post. Und weiter: „Danke Mama, dass du mich immer behütet und bedingungslos geliebt hast! Du fehlst mir so sehr …“

Cathy Hummels in großer Sorge um geliebte Großmutter

Cathy Hummels (35) wacht am Krankenbett ihrer Oma. Bei Instagram postete die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin ein Foto mit ihrer Hand sowie die von ihrer Oma. „Ich weiß nicht, ob meine Oma es noch mal schafft“, offenbart Cathy in einem Statement. Und die Situation scheint wirklich ernst zu sein: „Aber ich werde ihr die Angst vor dem Tod nehmen. Die Panik, obwohl ich selbst Große habe. Sie beruhigen. Es ist mir gelungen.“ Und weiter: „Sie schläft jetzt. Jetzt kann ich weinen und traurig sein.“

Freund behauptet: Matthew Perry war nie richtig clean

Matthew Perry ist Ende Oktober verstorben. Zur Todesursache gab es viele Spekulationen. Die Behörden bestätigten vor zwei Wochen, dass der Schauspieler an „akuten Auswirkungen von Ketamin“ verstorben sei. Das scheint ein Freund nicht zu überraschen. Denn ein Insider hat jetzt behauptet, dass er nie wirklich clean war. „Er hat alle belogen, als er sagte, dass er clean ist. Das war er nie. Es ist sehr traurig“, sagt eine Quelle gegenüber Daily Mail. „Er konnte eine ziemlich manipulative Person sein, wenn es um seine Sucht ging, aber das war solch ein Kampf, ein solcher Kampf und er kämpfte jeden Tag bis zum Ende“, so die Quelle.